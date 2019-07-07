《大政治大爆卦─無色覺醒》港都快閃帶動消費力！韓家軍引錢潮翻滾高雄 14:092019/07/07 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《大政治大爆卦─無色覺醒》 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 不造勢，韓國瑜團隊改推觀光日動員令!大批身穿國旗裝的韓粉昨天開始便湧入高雄，韓傍晚快閃現身被人群擠爆；高捷運量比上周同期成長15％，飯店旅館住房飆到9成或滿房，韓粉直言「為了韓市長，把錢留到高雄花！」，今天大政治大爆卦團隊也一樣來到現場，帶大家看看高雄有多熱鬧。 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #快閃 也許您會感興趣 推薦閱讀 開發金攜手NSO大師 員工化身音樂家快閃演出 04:102019/07/03 產業特刊 「茶籽堂」暑假快閃市集 前進台中綠美丘 17:142019/07/03 財經 《百貨股》momo美妝新品牌進駐，VR快閃店助陣 12:162019/07/04 財經 吉拉雪莉桶典藏 桃機快閃 04:102019/07/05 產業特刊 巧遇員警 黑熊狂奔100米快閃 04:102019/07/05 地方新聞 「綠美丘」藝術市集今起快閃台中七期「T＆R廣場」 16:312019/07/05 財經 漫威80周年期間限定店快閃 1：1蜘蛛人現身 17:462019/07/05 生活 韓號召韓粉觀光 今晚快閃六合夜市 07:512019/07/06 政治 大政治大爆卦-無色覺醒》港都快閃！千軍萬馬拚觀光 七景點捕獲野生韓國瑜 14:152019/07/06 政治 動員令見效 韓粉擠爆高雄 01:182019/07/07 政治要聞 政治熱門新聞 柯P幕僚崩潰：韓將在初選大勝 - 政治 韓粉擠爆高雄 黃暐瀚曝韓國瑜證明了這件事！ - 政治 蔡英文是政壇福將第一名？林濁水分析遭網譙 - 政治 反鐵籠公投今登場 五名總統參選人將齊聚凱道 - 政治 - 中時 郭台銘拒簽參選公約 蔡正元轟：有錢能使國民黨推磨？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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