不造勢，韓國瑜團隊改推觀光日動員令!大批身穿國旗裝的韓粉昨天開始便湧入高雄，韓傍晚快閃現身被人群擠爆；高捷運量比上周同期成長15％，飯店旅館住房飆到9成或滿房，韓粉直言「為了韓市長，把錢留到高雄花！」，今天大政治大爆卦團隊也一樣來到現場，帶大家看看高雄有多熱鬧。

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