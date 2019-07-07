國民隊「藍眼」薛爾瑟(Max Scherzer)再度給對手帶來巨大痛苦，他今日先發戰皇家，主投7局11K無失分已經很厲害了，居然還演出本季首次盜壘。即使小女兒前天剛出生，薛神也以戰局為重，他隔日就返回球場練投，最後領軍以6-0完封皇家。

今日是國民懷舊日，他們全隊穿上昔日博覽會隊(1969-2004年)球衣。4局下薛爾瑟第2次打擊，一下子就兩好球，皇家投手史巴克曼(Glenn Sparkman)用曲球要解決他，不料被他敲成右外野安打。薛爾瑟跑壘的模樣非常拚命，他上壘之後史巴克曼毫不在意。

結果薛爾瑟趁其不備拔腿盜向三壘，雖跑得不快(秒速25.2呎，聯盟平均27呎)，但史巴克曼根本都沒回頭(他是背向一壘的右投手)。可惜後來隊友打成內滾，薛爾瑟在三壘前出局。

「是我妻子叫我不要請假回來投球的，她嫁給了棒球員，她理解這一切。」薛神獲得第9勝，連續5場出賽都奪了10K以上，自責分率2.30。這是他第2次單場三振10人自己又盜壘成功，近百年來只有3個人能做到兩次以上：吉布生(Bob Gibson)、萊恩(Nolan Ryan)、薛爾瑟。

(中時電子報)