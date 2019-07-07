最新一季選秀節目《中國好聲音》，7月13日起將在中天綜合台強勢回歸，本季導師陣容堅強，除了有金曲歌王周杰倫、庾澄慶，還有睽違多年重返音樂舞台的歌手謝霆鋒以及知名音樂人李健等組成黃金導師群，四位導師必須靠著「耳力」盲聽、判斷，並上演經典的「轉椅」搶學員戲碼，將心儀的素人歌手收歸各自戰隊，接著再展開PK對戰。除了有人氣超高的四位導師撐場，本季的素人歌手實力也是不容小覷，其中網路夯歌《我們不一樣》、《說散就散》兩位原唱登上好聲音舞台大展好歌喉，讓觀眾驚艷不已。

周董自嘲「不會說話」反被庾澄慶補槍「你講笑話觀眾都聽不懂」。（圖／中天提供）

庾澄慶與周杰倫過去多次參與《中國好聲音》，兩人算是「資深」導師，本季新加入的謝霆鋒、李健雖說是「新手」導師，但各有強烈個人風格，四位導師的詼諧互動，自然不尷尬的鬥嘴閒聊，成為本季好聲音一大看點。首集遇上站上舞台就緊張得話都說不清楚的素人歌手，周杰倫笑說「他講白話滿像我的，有時候我想表達，卻表達不出個所以然」，話還沒說完馬上被庾澄慶虧「你講笑話我都聽得懂，只是觀眾不懂。」

本季新加入謝霆鋒為新導師。（圖／中天提供）

謝霆鋒首次擔任導師走「Free Style」路線，經常出其不意地就按下轉椅按鈕，嚇得庾澄慶與周杰倫不知如何應對，也讓導師間的「搶人大戰」從第一集便充滿緊張變數；李健則走「小清新」風格，每每欲開口講評時都會先停頓一下，隨後出口成章，常用成語點評，不論唱歌、說話都能維持高度優雅的李健，亦被網友封為「仙氣」導師，連謝霆鋒都曾在微博轉發李健的影音，大讚「仙子下凡，聲音，繞樑三日」。

本季也新加入李健為新導師。（圖／中天提供）

本季擴大海選找來許多超強「好聲音」登上節目，其中包括幾位過去「歌紅人不紅」的歌手也首度亮相，像是憑藉著一曲《說散就散》在網路爆紅的香港女孩JC陳泳彤，以自己這首超紅神曲參賽，好歌喉吸引兩位導師為他按下轉椅按鈕，卻直到聽見她自我介紹才知道她竟是原唱，陳泳彤也坦言經常在逛街時聽到店家播放自己的歌曲，但卻沒人知道這首歌就是她唱的，周杰倫聽了馬上回憶起出道往事，「西門町都在放我的歌，但我穿著跟專輯封面一模一樣的宣傳服逛街，還是沒人認出我來。」

歌紅人不紅的還有另一位，在抖音平台上火紅到不行的歌手大壯，用本名王軒登上好聲音舞台，笑說自己從2014年至今三度丟DEMO帶報名《中國好聲音》，直到這次才有機會站上這個舞台，當庾澄慶問起他有何代表作品嗎？王軒脫口說出《我們不一樣》時驚呆現場所有人，連庾澄慶都忍不住直呼「你是大壯？」李健更大讚其渾厚的嗓音彷彿大一號的李宗盛，成功將大壯收歸自己的戰隊陣營。想看更多《中國好聲音》精彩內容，7月13日起每週六晚間10時請鎖定中天綜合台36頻道。

(中時電子報)