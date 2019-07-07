雲林縣青埔基金會舉行coding程式設計營隊，大學生教中小學生程式設計。（青埔基金會提供）

雲林縣青埔基金會6、7日舉辦打造多元競爭力-Coding加值未來營隊，讓種子教師落地生根，培育更多偏鄉孩童習得程式設計等技能。

青埔教育基金會董事長張嘉郡表示，兩天營隊不只針對程式設計，也有手作和體能活動，未來會再舉辦類似活動，讓雲林在地教育提升、孩子們有競爭力。

大學生輔導國中、小學生實作方式，進行coding程式設計練習，激發中小學生手腦並用之實作創意，養成具備創客maker的實作習慣。

(中時 )