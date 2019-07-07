Coding加值未來營隊學生收獲多 14:142019/07/07 中時 許素惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 雲林縣青埔基金會舉行coding程式設計營隊。（青埔基金會提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 雲林縣青埔基金會舉行coding程式設計營隊，大學生教中小學生程式設計。（青埔基金會提供） 雲林縣青埔基金會6、7日舉辦打造多元競爭力-Coding加值未來營隊，讓種子教師落地生根，培育更多偏鄉孩童習得程式設計等技能。 青埔教育基金會董事長張嘉郡表示，兩天營隊不只針對程式設計，也有手作和體能活動，未來會再舉辦類似活動，讓雲林在地教育提升、孩子們有競爭力。 大學生輔導國中、小學生實作方式，進行coding程式設計練習，激發中小學生手腦並用之實作創意，養成具備創客maker的實作習慣。 (中時 ) #程式 #設計 #未來 #營隊 #程式設計 也許您會感興趣 推薦閱讀 台指期閃崩500點 外資狙擊開第1槍？！ 10:272019/07/03 財經 《其他股》明揚今年業績笑，但填息路坎坷 13:072019/07/03 財經 台指期閃崩 程式交易商損失10億 04:102019/07/04 財經要聞 點建築「台中呂宅」 奪Muse設計銀獎 01:222019/07/04 生活新聞 被分類方式逼瘋了!陸淘寶開發AI垃圾識別程式 19:022019/07/04 兩岸 人體筆記超寫實 護理系美女凌以蓁爆紅 07:282019/07/05 生活 點亮城市文化遺產之光 長江之光大師講座登場 12:122019/07/05 新創意 趨勢科技預警182個免費App夾帶惱人廣告 百萬用戶中箭 18:152019/07/05 科技 亞太電信5G加速器計畫助新創團隊探索5G新未來 18:292019/07/05 科技 《翻爆旺校園》撞臉天王嫂！外語系女大生美到逆天 11:402019/07/06 生活 生活熱門新聞 颱風活躍期要來了 專家曝這期間最危險 - 生活 改規則！練喻軒再嗆館長：我只防禦 - 生活 長榮空服危險了!王浩宇預告冬後算帳 - 生活 評析〉若可搭時光機 長榮航空服員還會罷工嗎？ - 生活 白內障想開刀？醫師曝最佳時機 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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