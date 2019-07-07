台南市官田區農會7日在渡頭芒果集貨市場舉辦「官芒南瀛、田蜜仲夏」芒果節活動，台南市長黃偉哲（左三）到場助陣。（劉秀芬攝）

民眾大排長龍搶購10元銅板價的芒果冰淇淋。（劉秀芬攝）

民眾參加「官芒南瀛、田蜜仲夏」芒果節採果活動，現場還有青農解說。（劉秀芬攝）

民眾參加「官芒南瀛、田蜜仲夏」芒果節採果活動，自己挑選要採的芒果。（劉秀芬翻攝）

台南市官田區農會7日在渡頭芒果集貨市場舉辦「官芒南瀛、田蜜仲夏」芒果節活動，這是國際芒果節首次在官田舉辦，台南市長黃偉哲到場助陣，一起DIY芒果沙拉，活動也吸引上千遊客來搶買便宜芒果、吃美味芒果冰淇淋。

黃偉哲表示，官田是台南芒果第4大產區，過去卻沒有辦過芒果節活動，今年總算第一次舉辦，他說官田芒果一點也不輸山區的芒果，而且特別適合做芒果乾，其芒果乾銷售較其他產地要好，經常率先完售，打破了傳統「生吃都不夠，擱曬乾」的傳統，相信藉推廣行銷，將打開官田芒果的知名度。

官田農會表示，官田區芒果種植面積323公頃，品種以愛文為主，黑香數量也不少，其中大崎里的黑香產量占全台6成，可說是黑香的故鄉。7日活動農會也準備了精彩表演與農產展售，並提供500杯農會新開發芒果冰淇淋10元銅板品嘗價，吸引民眾大排長龍。

當天還有挽檨仔體驗及芒果醬DIY、情人果壽司DIY等活動，採芒果活動也吸引許多外縣市親子報名，更有青農帶隊解說果園生態，讓參加小朋友大喊好玩；吃芒果大賽也讓民眾顧不得形象埋頭猛嗑。

黃偉哲特別提到，今年台南芒果產量較去年多兩成，恢復往年水準，台南市政府也積極推廣，7日兵分兩路，分別在台北市希望廣場及台南官田舉辦行銷會，打響產地名聲。

(中時 )