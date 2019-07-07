總統蔡英文日前表示，立法院下會期會努力完成「中共代理人」的修法。她說「中共代理人」的修法將嚴格規範人民、法人、團體或機構為中共進行危害國安的政治宣傳、發表聲明，參加中共所舉辦的會議。對此，世新大學副校長游梓翔諷刺表示，真以為國民黨的韓流台風很厲害？真正厲害的是修改法律、壓制言論的「英風」。

游梓翔在臉書發文指出，學生時代聽到民主，總有人提到「我不同意你的觀點，但我誓死捍衛你說話的權利」，在「民主進步」黨執政下，這句話要改成「我不同意你的觀點，我要誓死消滅你說話的權利」。

「民進黨的這個『中共代理人』，構成要件極為寬鬆」。游說「從事危害國家安全的政治宣傳」、「參與會議發表危害國家安全決議、共同聲明或響應聲明」，他問主張兩岸統一是不是「危害國家安全的政治宣傳」？開個會議達成支持統一的結論是不是「參與會議發表危害國家安全決議」？「乾脆直接宣布台獨，再訂個『反統一法』不是更直接？」

游梓翔說台灣一向驕傲於自己的言論自由，民進黨長期做「台獨代言人」，爭取「百分之百的言論自由」，而今日的民進黨在蔡帶領下，卻開始大搞綠色恐怖、言論管制，擺明成為「獨裁代理人」了。他最後諷刺表示，真以為國民黨的韓流台風很厲害？真正厲害的是這個修改法律、壓制言論的「英風」。

(中時電子報)