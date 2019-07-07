近10年來，台灣40～50歲就得白內障的人口比過去多了5成。眼睛是靈魂之窗，白內障手術極為重要，然而人工水晶體又分好多種，究竟該怎麼選擇？

「水晶體就像照相機的鏡頭。具有屈光作用，能使光線透過並聚焦在視網膜上；其次有調視作用，可以讓眼睛看遠又看近，」奧斯卡眼科診所院長張正忠說。

水晶體在正常新生嬰兒是無色透明、精細柔軟的組織，可是隨著年紀增長，到了4、50歲左右會慢慢地變成淡黃色，年紀愈大，水晶體硬化的程度愈嚴重，且顏色也會加深。「一旦光線無法穿透水晶體聚焦在視網膜，導致視野模糊看不清楚，就是白內障，」台北榮民總醫院眼科部主任、中華民國眼科醫學會理事長劉瑞玲指出。

①有礙生活才開刀 術前3步驟精密檢查

白內障何時才要開刀？兩位專家不約而同地說，白內障手術看似簡單，卻沒有任何一位醫師敢拍胸脯保證手術百分百安全。醫師還是會建議：病人的視力模糊影響到日常生活，才需要手術治療。

劉瑞玲提醒，白內障手術成功率高（95％以上）是指老年性的白內障，純粹是因為退化因素，且病人本身沒有任何眼疾，如黃斑部病變、青光眼等。其次與醫師技術也有關，術前一定要多方探聽，且最好能問到主刀醫師治療過的病人，手術才會更有保障。

「白內障手術要成功，得要有正確的診斷；想要有正確的診斷，就得有完整的檢查，」張正忠說。

視力檢查：白內障形成的過程會造成屈光不良。病人會有近視、遠視、散光等問題，術前得詳細.檢查以了解病人的視力狀況。

光學度數測量：白內障的程度，是否透過鏡片的矯正能夠改善，若是，就可配合白內障的藥水，並暫緩手術。

排除相關眼疾：眼睛是一個小而精細的器官，從眼角膜、虹膜、水晶體、玻璃體，直到視網膜、視神經，任何一個構造的病變，都可能導致視力模糊。

倘若眼睛有其他的構造病變，如視網膜剝離、黃斑部病變、青光眼等，不僅白內障術後的視力恢復將會受到限制，也攸關人工水晶體的挑選。

張正忠提醒，術前檢查對眼科醫師來說很容易，最重要的還是白內障是否影響到病人日常生活。如變得容易摔跤、切菜時會切到手等，「以前能做的事情，現在不能做了或做不好，病人及家屬得認真思索是否該動手術了。」

白內障手術後的第一個月術後照料最重要。（圖片來源：pixabay）

②最好兩眼分開手術 以避免感染

雖然白內障手術在技術上是可以雙眼同時進行，但是對病人而言，術後兩眼都得用紗布包覆，生活上會非常不便，因此多半建議一次手術一眼。

劉瑞玲表示，白內障術後最令人擔心的除了外傷撞擊，其次就是眼球細菌感染。如果兩眼同時開，又發生感染，縱使用了抗生素控制，卻也可能傷及神經細胞，甚至有失明危險。「每位病人都不應該把自己暴露在這樣的風險中，一次一眼，兩眼的手術間距約2～4週，除非是失智症的長輩、先天性白內障必須採全身麻醉，才會考慮雙眼同時進行治療，以減少多次全身麻醉的風險。」

目前白內障手術大多是以「點眼藥水」的方式進行局部麻醉，手術時間依個人白內障病況會略為增減，通常約20分鐘左右完成。在白內障過熟或合併其他疾患的情況下，亦可施行「眼球後麻藥注射」的方式進行局部麻醉。

③術後第1個月最重要 用眼30分休息10分

白內障術後1個月最重要，尤其是術後第1週。「寧可第1個月好好費心照顧，往後就可以輕鬆過日子。一旦意外發生，對眼睛的傷害很大，甚至難以補救！」劉瑞玲說。

避免用力：白內障的傷口約0.2公分，基本上是不縫線的，術後若用力眨眼睛、揉眼睛，可能會導致傷口裂開。此外也要避免外力撞擊。

因此，術後醫師會給病人戴上金屬眼罩，避免病人不舒服反射性揉眼睛外，也可以提醒周圍的人，避免碰撞到病人。

留意清潔：術後最怕細菌感染，保持眼睛周圍的清潔，有分泌物應用棉花棒清潔，避免去密閉人多、空氣不好的地方，以及保持手部清潔、留意枕頭套的乾淨。也要避免用大量清水、洗面乳洗臉，以免液體跑到眼球裡面。

正確用藥：要依照醫師指示按時回診及點藥水，過猶不及都不行。點藥水前，記得先洗手。至於閱讀書報，不見得不行，兩位專家一致提醒，避免眼睛過勞是基本原則，用眼30分鐘應休息10分鐘。

人工水晶體最好一輩子就換一次，畢竟，眼睛的結構精細且複雜，動愈多次的手術，對組織的傷害也愈大。

為什麼有人換了人工水晶體還是看不清楚？張正忠認為，可能是光學度數沒有好好測量或病人眼睛合併其他眼疾，在術前沒有檢查出來，或者術後沒有好好照顧等，都有可能。

劉瑞玲再次提醒，任何手術都有風險，病人術前一定要停、看、聽，有疑慮就得尋求第二意見，白內障手術才能更有保障。

(中時電子報)