台北市北投溫泉承襲日本泡湯文化，浴衣文化也受到完整保存，台北市溫泉發展協會今年以北投小鎮物語為主題，舉辦2019花浴衣設計大賞，邀請參賽者發揮創意，呈現北投在地豐富人文景觀，展現北投的獨特風貌，報名即日起至8月30日。

北投地區具有珍貴的溫泉資源及人人文歷史，今年更獲選台灣30經典小鎮之一，為了延續當地濃濃的和風味，今年也以北投小鎮物語為主題，舉辦花浴衣設計大賞，除了有網路人氣票選，決賽還有主題走秀，透過多元形式，展現浴衣獨一無二的風情。

報名即日起至8月30日下午5點截止，9月18日公布入圍隊伍，並於9月20日至 10月21日舉辦網路人氣票選，決賽走秀及頒獎典禮則於11月3日登場。 報名資訊可上「新北投溫泉」臉書粉絲專頁查詢。

另外，因應暑假來臨，7月1日至9月30日期間，三二行館、水都溫泉會館、北投老爺、北投亞太、泉都等12間業者聯合推出「北投Long Stay」專案，共有3天2夜、5天4夜等平日優惠方案，歡迎民眾揪團來場夏日小旅行。

(中時 )