同樣貧病起盜心，下場卻大不相同！日前一名家境貧寒、領有重大傷病卡的超商女店員，2度偷吃店內一顆9元的茶葉蛋，遭高雄地院判刑3個月，得易科罰金9萬元。如今另名貧病婦人，偷喝價值28元羊奶，台中地院認為她是需要被關懷救助的對象，又是飢餓下起了盜心，依刑法61條第2款「情節輕微，顯可憫恕」，判處她免刑。

判決書指出，這名因50多歲的張婦已離婚，不識字且中度智能不足，罹患末期腎臟病需長期洗腎，無法正常工作經濟困窘。2018年8月某日上午，因饑腸轆轆又缺錢購買食物，用十字起子撬開置放在社區騎樓的羊奶箱鎖頭，偷喝價值28元的羊奶1瓶。

隔日凌晨張婦再度用同樣手法、同一地點竊取羊奶，因羊奶太燙，她拿出後又放回。訂戶發現羊奶箱未上鎖，經調閱監視器後發現遭竊於是報警處理。

台中地院合議庭認為，張婦因智能不足與宿疾而無法正常工作，經濟自然拮据，是社會上較需被關懷救助的人，兩次竊盜起因於飢寒起盜心（饑腸轆轆又缺錢買食物），其偷竊行為不可取，應予譴責，但考量張婦背景與犯案動機，其行為顯可憫恕，被喝掉的1瓶羊奶又僅有28元，援用刑法第61條第2款規定，上述二罪判決「免除其刑」，如被害人不服判決，可請求檢方上訴。

而一名家境貧寒、領有重大傷病卡的超商女店員，去年7月偷吃店內2顆茶葉蛋，價值僅18元；今年5月卻遭高雄地院判處3月徒刑，得易科罰金9萬元。兩人處境相似，結果卻大不同。

(中時電子報)