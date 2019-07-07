國民黨下午舉行反鐵籠公投凱道大會師。（趙婉淳攝）

現場旗海飄揚。（趙婉淳攝）

國民黨7日在凱道舉行「反鐵籠公投，凱道大會師」抗爭活動，活動前，工作人員已在現場擺放好眾多的紅塑膠椅及小國旗。（劉宗龍攝）

國民黨明天展開為期一週的初選民調，為了凝聚黨內團結，國民黨今（7）天下午舉行反鐵籠公投抗議，前總統馬英九、黨主席吳敦義，以及黨內五位總統參選人都將出席，下午兩點半起鑼鼓喧天、熱舞暖場，支持者身穿國旗、紅、白、藍上衣到場，不過，現場座位尚未坐滿。

國民黨總統初選民調在即，黨內掀起韓粉與郭粉大戰，為避免分裂，黨中央下午舉行反鐵籠公投凱道大會師，會場一片旗海飄揚，國民黨也特別轉播現場狀況，邀集高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中齊聚一堂，前總統馬英九與黨主席吳敦義也將為其加持。而退出黨內初選的前立法院長王金平同時間前往彰化參加志工大會。

這場活動主持人為國民黨發言人歐陽龍、前行政院發言人鄭麗文、中廣論壇主持人江岷欽、被提名參選桃園市中壢區、桃園區的市議員魯明哲、萬美玲。一開始邀集公投團體等社團，以及婦女、軍公教團體等8個社團代表上台開講，接著彰化以北10縣市議長及代表、立院黨鞭都將站出來為民發聲。

四點活動將漸入高潮，黨內五位參選人將上台發表談話，主持人也將邀請30名中常委、黨秘書長兼副主席曾永權、副主席郝龍斌同台亮相，壓軸為馬英九、吳敦義致詞，高呼「鐵籠公投、民主送終」、「民主已死、還我公投」口號營造大團結氣勢。

國民黨7日在凱道舉行「反鐵籠公投，凱道大會師」抗爭活動，活動前，工作人員已在現場擺放好眾多的紅塑膠椅及小國旗。（劉宗龍攝）

許多支持者陸續進場。（趙婉淳攝）

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