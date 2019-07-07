經濟部指出，台電發電備轉容量率自今年起將達16％，到2025年備轉容量率更達17.2％，但「地方減煤並未納入規畫中」。台中市府7日表示遺憾，中央不應只想衝備轉容量率，而應正視地方為改善空汙所做的減煤努力，台電近兩年陸續新增六部發電機組，經濟部又提及備轉容量增加數據，已間接證明中火減煤的可行性，將缺電責任怪到台中市，不攻自破。

市府強調，根據4年前訂定的《生煤管制自治條例》，在期限內確實要求台中電廠減煤目標至1104萬噸，市府要求中火減煤40％依法有據，且中央未把生煤自條例規定納入考量，市府非常失望，呼籲中央別漠視中部爭取好空氣的聲音，若中火未依規定期程減煤，後續仍將依《空汙法》處分。

環保局表示，經濟部稱2019年備轉容量率可衝到16％，相當598萬瓩的發電量，間接證明台中市減煤的可行性，市府研訂台中電廠減煤目標至1104萬噸，少的用煤量相當145萬瓩發電量，僅占4％左右備轉容量率，與台電對外指出將影響9％備轉容量率的威嚇說法不符。

市府說，經濟部日前回答媒體詢問新增六部機組問題時，說明是為讓一些機組休整及除役，那為何不讓老舊的中火燃煤機組除役？邏輯令人不解。

「中央追求經濟發展、好的投資環境之際，也應重視環境改善」，市府表示，中央的能源政策結果不應由台中市民犧牲健康來承擔，呼籲中央盡速通盤檢討與調整。

今年1月8日台電曾提出未來將擬修備轉容量率由目前10％降至6％，並說明備轉容量至6％也不會缺電；市府認為，依照台電的宣示加上台中的減煤，未來備轉容量率也不會降到6％，呼籲中央及台電公司不要一再拿缺電恐嚇台中市民。

(中時 )