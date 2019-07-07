「在高雄刺殺了1位韓粉」？1名網友6日在DCARD網站勤益科技大學版PO文，說他刺殺韓粉，不知是否會遭通緝，不到1小時刪文，但引發網友恐慌留言撻伐，要對自己的言論負責；警方表示，協請網路公司調查IP位置，並傳喚到案說明。

根據了解，該名網友以勤益科大學生名義，內文寫出「我知道大家都很想這麼做，但我剛剛真的把1位韓粉刺倒躺在血泊當中，不確定是否我會被通緝」，雖然該網友已將貼文刪除，但內容敏感、暴力，引發警方關切。

網友更是留言痛批，「社會很多無預警凶殺案，不應該開玩笑」、「請好好解釋，大學生該為自己的行為負責任。」也有人猜測，可能是學生網路發布假訊息、惡作劇，但是不是學生身分，警方仍須調查。

太平警分局偵查隊長陳俊彥指出，初步調查並沒有人受傷或遭危害，疑似網路散布不實訊息，也請勤益科技大學了解是否為校內學生，並發文請網路公司協助調查，進一步查出發文者，釐清發文動機。

陳俊彥表示，若網路不實言論但未造成公共危害，警依違反《社會秩序維護法》第63條第1項第5款，散佈謠言，足以影響公共之安寧，可處以3天以下拘留或3萬元以下罰緩。

(中時 )