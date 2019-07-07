新輝大投資發展有限公司董事長呂雙輝致詞。(主辦方提供)

泉港區人民政府區長顏朝暉致詞。(主辦方提供)

第十一屆海峽論壇「泉台青年交流匯——分享、體驗、融合」系列活動於7月5日—7日在福建省泉州市泉港區登場，開幕當天舉行了泉州市台灣青年就業創業基地授牌儀式，並簽署了多項兩岸投資合作協議書，期望透過兩岸青年的互動交流，增強台灣青年的獲得感、增強台胞認同感。

此次活動由中共泉港區委員會、泉港區人民政府主辦，泉港區人民政府台港澳事務辦公室、福建省海峽西岸農副產品市場運營管理有限公司、泉州市新輝大投資發展有限公司、泉港區文旅開發有限公司承辦，出席的領導及嘉賓包括中共泉州市委常委、市人民政府副市長楊曉山，中共泉港區委副書記、泉港區人民政府區長顏朝暉，中國台灣網總編鄭月文，福建省炎黃文化研究會副會長、福建省委宣傳部原副部長馬照南，中新社福建分社社長徐德金，泉州市台港澳辦副主任黃順興，原台灣金門大學校長黃奇，中共泉港區委副書記蘇松炎，泉州市台協會會長楊榮輝，台灣海峽兩岸企業交流協會理事長陳堂立，台灣兩岸福治民生基金會董事長林永瑞，另有兩岸創業青年近200人與會。

泉港區人民政府區長顏朝暉致詞時表示，泉港區位於福建省沿海中部的湄洲灣南岸，是國家產城融合示範區、中國石油化工園區、國家循環經濟示範試點園區，以及國家一類口岸、首批對台直航點和福建省「兩集兩散兩液」重要港區之一，連續7年蟬聯中國化工園區前20強，人均GDP居福建省第3位、泉州市第1位，主要經濟指標增速持續保持在泉州市第一方陣。

承辦此次活動的泉州市新輝大投資發展有限公司董事長呂雙輝致詞時指出，他是土生土長本地人，1978年南下深圳，經過幾年打拚從建築工人成為工頭，1996年響應家鄉號召回鄉建設，成就了今天園區的規模，未來會繼續為家鄉發展貢獻，繼續為家鄉發展盡最大能力，將以畢生的精力投資泉港，希望能夠以論壇為載體，更廣泛的把台灣優質農業、綠色農耕、特色文創、文化作品、精細深加工帶到大陸、福建、泉州、泉港、新輝大園區，藉由海峽兩岸中小企業促進會這個兩岸交流平臺，更進一步推動兩岸融合發展。

原台灣金門大學校長黃奇說，他的祖先就是來自泉港區，到金門已四百多年，兩岸交流從台灣解嚴後的老兵返鄉探親、台商赴大陸投資到小三通，交流日益頻繁，在大學裡感受最深的是年輕學子與大陸高校的交流，也有很多陸生到台灣求學，兩岸的交流從年輕人開始，兩岸不只一家親，還是一家人，通婚通商也都非常普遍，這次的活動設立了海峽兩岸青年創業基地、農特產品展示會、原住民及藝文團體的交流，就是要促進兩岸的瞭解與融合，都是非常有意義的工作。

主辦單位表示，活動期間通過兩岸青年互動交流、分享創業經驗，大力宣傳台灣青年來泉就業創業等惠台政策，增強台灣青年的獲得感；通過兩岸青少年藝術展、武術交流、北管交流等文化交流，增強台胞認同感。泉港將好好利用這一平臺，促進兩岸基層民眾，特別是青年間的交流交往；同時，借助地緣優勢，開展「三同文化」交流，進一步增強兩岸一家親的血脈之情，促進兩岸經濟、旅遊、文化等各領域的交流合作。

(旺報 )