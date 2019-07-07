花蓮飆38度高溫 男子跳水消暑驚傳溺斃

花蓮縣今天中午出現38度高溫，一度飆破全台今日最高溫，秀林鄉一名章姓男子上午獨自在當地戲水勝地砂婆礑溪戲水消暑，疑往深潭裡跳水時誤判溪水深度，發生溺水，民眾見狀急忙報案，男子被拉起時已經失去生命跡象，送醫急救後仍不治。
秀林鄉水源地砂婆礑溪水清澈，每到夏天成為當地民眾的消暑勝地，吸引許多遊客紛紛在水中戲水消暑，目擊民眾表示，上午11點10分看見年約40歲的男子獨自在砂婆噹溪北溪戲水，男子疑似跳水時發生意外，立即通報警消前來救援。
消防局10幾分鐘後趕抵現場，溺水男子已被民眾拉回岸邊施以CPR搶救，救護人員見男子已無脈搏、呼吸跡象，隨即對患者進行AED心臟體外電擊，救護車一路施行CPR送往花蓮慈濟醫院急救，經院方搶救後，男子中午雖一度恢復心跳，最後仍不治身亡。
警方表示，溺水男子為當地人，目前正報請花蓮地檢署相驗中，呼籲民眾戲水時應避免跳水、打鬧等危險動作。根據花蓮氣象站指出，花蓮位於中央山脈背風面，受到西南風沉降增溫與太陽照射影響，造成花蓮富源中午一度飆破全台最高溫。
(中時 )
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