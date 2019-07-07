國際油價波動趨緩，中油、台塑化宣布調降國內各式汽、柴油價格每公升各0.4元。調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升25.1元。

此外，台塑化8日(週一)凌晨01：00起，零售參考價為92無鉛汽油27.2元／公升、95＋無鉛汽油28.6元／公升、98無鉛汽油30.7元／公升，超級柴油則為24.9元／公升。

受制市場擔憂下半年全球景氣與石油需求成長趨緩，恐不如預期強勁，且供過於求狀態猶存，近期國際原油價格波動趨緩、下跌。中油本周調價指標7D3B週均價從每桶64.71美元下跌至62.9美元，台幣兌美元匯率升值0.029元，國內油價依公式計算跌幅為2.31％。

中油指出，92無鉛汽油及柴油因未超過亞鄰最低價，汽、柴油應各調降0.4元，足額調整。調整後95無鉛汽油零售價格為每公升28.7元，亦未達啟動經濟部油價平穩措施之門檻。

今（108）年累計截至6月底止，中油汽、柴油價格因春節凍漲、抵亞鄰最低價限制及平穩措施未能調足之吸收金額約為17.94億元。

儘管中東局勢依然緊張，惟在市場擔憂經濟與需求影響下，歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油7月4日收盤下跌0.8％，成為每桶63.30美元；紐約商業交易所（NYMEX）8月原油期貨電子盤最新報價下跌0.7％，每桶為56.93美元。

作為需求的指標，美國過去4週日均油品供應量為2,090萬桶，較去年同期持平；其中，汽油日均供應量年減0.1％至970萬桶。

截至6月28日當週，美國原油日均產量較前週的1,210萬桶增加至1,220萬桶，較去年同期增加130萬桶，相比5月底當週為創新高的1,240萬桶。

(工商 )