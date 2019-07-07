70元煎餅變1000元！反韓店家逆向操作爆衝突

該網友臉書。（圖片翻拍自李四川後援會臉書）

高雄市長韓國瑜6日號召韓粉到高雄拚觀光，不過有些反韓店家並不領情，也發起罷市活動。有一煎餅業者，特意把原價70元的香蕉煎餅，以發大財「特價」1000元販售。有韓粉至店家購買，不知何因雙方發生衝突，鬧上媒體版面。對此，該韓粉今也出面，在臉書發文，詳述事發經過。文末表示，「再有人或媒體亂播放亂分享，請大家集中資料給我本人，我將蒐集資料提告店家、媒體及那位公開散播毀謗韓國瑜市長都沒有在做事的女孩」

對於當日事發經過，該韓粉於臉書發文，以下是全文：

當下我們是想去買餅的，看到記者在訪問她她說郭台銘很好等等的話，記者又問說如果妳說一個餅賣一千元會有人買嗎？她回答說應該沒有吧！當時我在現場以為是排隊在買餅的人，我就說我會買，記者就訪問我真的會買，我跟朋友兩人就立刻掏錢出來，店家叫我去拿紙簽名，我拿起紙張卻看到是罷免韓國瑜市長的連署書，我說為什麼是罷免韓國瑜市長的連署書，店家回答我說「我樂意」，我說那我不買了就走了，記者追出來問我為什麼不買了，我說因為罷免韓國瑜市長的我不爽買。

旁邊記者就又在訪問那個女生，她說韓國瑜都沒有在做事，我聽到才過去說韓國瑜有在做事，她說沒有我說有，結果旁邊的人就起鬨說我霸凌小孩子，我才生氣說她不是小孩子，怎麼可以這樣公開說韓國瑜市長都沒有在做事呢？她們有四個女生在店家故意讓媒體訪問的，我是說這麼好的市長要罷免他你們去死吧（我沒有指定罵誰）！原版是這樣的。

而且現場目擊者有很多人叫我去找中天澄清事實，我沒有去找中天因為我沒有罵人，是我們被店家欺騙了，媒體斷章取義的剪輯散播在各大頭版新聞，本人不怕事也不怕被告，但是如果有人想告我歡迎大家舉證還原當天現場實況及找證人自清，本人保留法律公開毀謗追訴期時效，再有人或媒體亂播放亂分享，請大家集中資料給我本人，我將蒐集資料提告店家、媒體及那位公開散播毀謗韓國瑜市長都沒有在做事的女孩，本人相信有很多正義的目擊者會願意出來當證人的，請大家不要再一直錯誤下去了，謠言止於智者。

(中時電子報)