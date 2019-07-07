綠川蛻變為嶄新河岸景點，鼓勵市民更親近河川，感受河川對城市再生的力量。（盧金足攝）

台中市府水利力主政府應帶頭保育地下水資源，不應為了景觀以非自然方式整治河川。（盧金足攝）

台中市整治綠柳川有成，也成各方嚴格檢驗的建設，水源處理工法被質疑是滅川計畫，市府水利局7日表示，非正常河川整治應導正，綠川景觀河段，原來上面是停車場，與其說開蓋，其實只是將停車場變成養魚景觀池，廢汙水仍在下層箱涵流動，因在綠川箱涵上面養魚，無法像自然河道魚類有游離路徑，被侷限在約600公尺的河道內，如同水族箱的魚，未來在綠川河道內，不再抽取地下水，不代表河道沒水，上層的水依然會由礫間處理場繼續處理汙水後送水。

水利局表示，綠、柳川及其他已完成的硬體設施是短期操作手法，除礫間處理淨化水質與汙水處理廠處理的水質不同，不應相提並論外，其中綠川透過封底並抽取地下水混合淨化，而呈現視覺效果，廢汙水其實仍在下層箱涵流動，河道內的魚也因無上下游水域，如同水族箱裡的魚，完全失去整治意義。

「市府應帶頭保育地下水資源，不應為了景觀以非自然方式整治河川！」水利局說，近年台中市河道整治都是以外來卵礫石鋪設渠底，且還是封底，設置地下水井抽取地下水，維持河道清水流，包括葫蘆墩圳、綠川、柳川，施工中惠來溪與現已變更原先設計的潮洋溪等。

以綠川為例，過去為維持綠川景觀河道水源，在水質淨化場及河道內共鑿7口水井，提供水質淨化場無法處理或河道內水質不佳時使用，但此作法需以動力方式抽用地下水維持清水景觀，所以也造成驚人的水電費支出。

針對有人質疑綠川以「排水溝」的概念降低綠川品質，水利局強調，非正常河川整治應該導正，綠川目前的景觀河段，原來上面是停車場，與其說開蓋，其實只是將停車場變成養魚的景觀池，因為廢汙水仍在下層箱涵流動。

未來在綠川河道內，市府將不再抽取地下水，但不代表河道內就會沒水，上層的水依然會由礫間處理場繼續處理汙水後送水，只是不再抽地下水來提高水質及水量，下層的箱涵也將用來排洪，加強推動汙水下水道建設，只要廢汙水不排入河道，河道便會恢復自然景觀及生命力。

(中時 )