北市中正區詔安街聖維雅納天主堂，７日下午發生一名男子，從天主堂５樓頂意外墜樓，直摔一樓地面，男子當場重傷吐血，有生命危險，警消獲報趕往將男子送往台大醫院急救，轄區警方正調查墜樓原因。

(中時 )

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