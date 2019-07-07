北市天主堂濺血 男墜5樓命危 15:522019/07/07 中時 謝明俊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 （中時電子報關心您） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市中正區詔安街聖維雅納天主堂，７日下午發生一名男子，從天主堂５樓頂意外墜樓，直摔一樓地面，男子當場重傷吐血，有生命危險，警消獲報趕往將男子送往台大醫院急救，轄區警方正調查墜樓原因。 (中時 ) #男子 #天主堂 #急救 #重傷 #北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 樹林警消合作成功挽救生命 侯友宜：未來員警都要學CPR 09:552019/07/03 社會 自強號遭刺鐵警年僅25歲 網友祈盼天佑良警 23:552019/07/03 社會 貿易戰衝擊 富比世：美六項產品重傷 04:102019/07/04 全球財經 自強號補票起糾紛 員警遇刺重傷 04:102019/07/04 社會新聞 員警李承翰重傷不治 內政部將爭取最高撫卹 10:392019/07/04 政治 高雄母攜2子自殺 1死2急救 21:512019/07/04 社會 圍捕酒駕 勇警重傷搶救脫險 04:102019/07/06 社會新聞 淡水東來海砂屋 周一斷水電 04:102019/07/06 地方新聞 防突發心臟病 圖解AED急救6字訣 16:102019/07/06 生活 血友病患往生 敗在急救缺失 04:092019/07/07 生活新聞 社會熱門新聞 女大生遭藏屍和菓子店冰箱 兇手疑為親爸 - 社會 老農資源回收無辜挨槍 凶嫌落網 - 社會 - 中時 英勇鐵路警察李承翰殉職 檢方證實死因 - 社會 - 中時 直播賣高級海產 「瓏豐水產」驚傳惡性倒閉 - 社會 「刺殺韓粉」網友PO文警追查將開罰 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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