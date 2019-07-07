外媒踢爆，現任英國駐美國大使達洛許（Kim Darroch）自2017年中至今回傳給倫敦少數幾名政要的機密電文遭到外洩，當中達洛許痛罵美國總統川普「無能」、「不牢靠」的批評也被曝光，時機點正巧川普剛結束英國國是訪問之際，讓以41響禮炮迎接川普到訪的英國政府很是尷尬。

英國《週日郵報》（Mail on Sunday）6日刊出獨家報導，指出2017年夏天、川普上任美國總統屆滿150天，英國首相梅伊及內閣仍在煩惱如何處理川普政府帶來的亂局，辦公室就位在美國政治中心華府的英國駐美大使所幸被要求針對川普的性格及領導風格給唐寧街一些意見，達洛許後續彙整了一系列機密短箋備忘錄給倫敦幾名高級官員，內容涵蓋華府針對伊朗核子議題的敏感討論、大使個人對川普外交決策及性格的描繪。

達洛許的批評相當直言不諱而且「不留情面」，他描述：「從這裡的觀點來看，我們真的不認為這個政府（川普政府）將會變得更正常、更穩定、沒那麼多派系攪亂、外交手段更靈活、更不無能。」「我不認為這個政府有一天會變得有能力。」

他還痛批川普渾身「散發不可靠」的訊息，「他的演講充滿錯誤主張、捏造的統計數據」，川普在國內政策方面「幾乎沒有達成什麼成就」；針對川普陣營是否在2016年總統大選期間和俄羅斯勾結，達洛許也直言「不能排除最壞的情況」。

另外關於美伊關係，達洛許描述美國美伊政策「不連貫、一團混亂」，他說看不出來美國對伊朗政策短期內就會變得有連貫性。他也懷疑川普日前緊急取消空襲伊朗的舉動是出於保護150條無辜性命，「比較有可能的是，他從來就沒有打算這麼做，因為他擔心這樣會讓他在2020大選前失守2016年時對選民的承諾。」

儘管川普總是抨擊媒體報導是「假新聞」，不過達洛許在備忘錄中說這些內容「幾乎都是真的」，並建議倫敦方面要相信報紙上讀到的內容。「關於白宮內『械鬥』的故事幾乎都是真的，好幾個我們在白宮內的消息來源都證實了這些消息，這確實是一個失能的政府。」

不僅如此，達洛許還預期川普會「狼狽下台」，不過相較於德國總理梅克爾、法國總統馬克宏公開和川普保持距離，達洛許倒認為英國可以偶爾和川普對抗就好，因為這樣能贏得川普更多尊重，他建議倫敦在批評時，內容「不要太出乎意料」，要盡量「明智、冷靜」，並且「避免太針對個人」。他說即便川普醜聞纏身，他也建議倫敦不要認定川普就會失敗，因為川普總在過去幾次醜聞爆發時存活下來，他說川普就像阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）在電影「魔鬼終結者」（Terminator）裡扮演的生化人，「川普會在烈焰中重生，儘管被重擊，但仍毫髮無傷。」

這段機密文件外洩的時間點正巧是川普結束英國國是訪問不久，為迎接川普二度來訪，英國王室當時才以41響禮炮、大設國宴款待美國貴賓，以標誌英美特殊情誼，如今卻外洩這份言詞犀利的機密文件，報導稱時機點令英國政府很「尷尬」，很可能會惹怒原本就易怒的川普，破壞英美關係。

川普團隊結束訪英行程後，達洛許給倫敦發了一篇便條，稱儘管美國代表團非常讚嘆此番英國款待，可能讓倫敦有「最受歡迎寵兒」的錯覺，不過他仍警告唐寧街川普政府仍以自身利益為主，因為「這塊土地還是美國優先」。

英國外交部在《每日郵報》求證下也確認了報導屬實，並且為達洛許緩頰，指出「英國大眾會希望大使提供內閣官員最誠實、坦率的評論」，不過也強調大使的言論並不代表英國政府的立場。

達洛許自2016年1月派駐華府，當時川普還未當選美國總統。文章指達洛許是英國最重要、最有經驗的外交官之一。

(中時電子報)