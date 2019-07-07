大里立德里無預警停水 中市府督促水公司加速修復 15:462019/07/07 中時 盧金足 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中市大里立德里無預警停水，民眾用水不便，市府經發局督促水公司加速修復。（盧金足攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大里區立德里昨日無預警被停水至今逾24小時，上千戶居民受到影響。市府7日日表示，自來水公司派員前往現場勘查，初步查勘疑似是立元路上管線漏水，立即安排施工搶修作業，經發局持續督促水公司盡速完成修復與正常供水。 經發局表示，自來水公司接獲通報後，台中給水廠今日立即會同里長到現場勘查，疑似是位於立元路上管線漏水，已派人進行底下管線測漏作業，若發現管線漏水位置，立即施工搶修，解決停水狀況降低對民眾的衝擊。 (中時 ) #管線 #停水 #施工 #台中 也許您會感興趣 推薦閱讀 中火減煤會缺電？他怒嗆小英：盧秀燕是市長還是總統 15:402019/07/03 政治 暑假單車遊台中 網紅邀您暢遊台中自行車道 17:192019/07/03 生活 中火禁煤缺電戰 台電回擊：5年新增用電台中占4成 21:222019/07/03 財經 補助卡台中市？市府：相信中央與台中是夥伴關係 22:282019/07/03 政治 中火不減煤4成 中市府嗆撤照 04:102019/07/04 地方新聞 中央大小眼 小燕子硬起來 04:102019/07/05 政治要聞 淹水變親水 大康橋計畫分段動工 04:102019/07/05 地方新聞 盧秀燕不出席行政院會 新聞局長：不如就在台中拚市政 11:392019/07/05 政治 中央把台中放心上？市府：迫切經費未獲妥善回應 12:282019/07/05 政治 不當乖乖牌 燕籲公平對台中人 04:102019/07/06 地方新聞 生活熱門新聞 颱風活躍期要來了 專家曝這期間最危險 - 生活 改規則！練喻軒再嗆館長：我只防禦 - 生活 長榮空服危險了!王浩宇預告冬後算帳 - 生活 幕後》 張榮發的DNA 印證「長榮不是華航」 - 生活 評析〉若可搭時光機 長榮航空服員還會罷工嗎？ - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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