大里區立德里昨日無預警被停水至今逾24小時，上千戶居民受到影響。市府7日日表示，自來水公司派員前往現場勘查，初步查勘疑似是立元路上管線漏水，立即安排施工搶修作業，經發局持續督促水公司盡速完成修復與正常供水。

經發局表示，自來水公司接獲通報後，台中給水廠今日立即會同里長到現場勘查，疑似是位於立元路上管線漏水，已派人進行底下管線測漏作業，若發現管線漏水位置，立即施工搶修，解決停水狀況降低對民眾的衝擊。

(中時 )