日本東京今（7日）發生一起驚悚命案，警方凌晨在荒川區一家和菓子店冰箱中，發現一名18歲女大生遺體；據悉，該店老闆、女大生的父親昨晚向家人宣告「我殺了女兒也想死」後就失去音訊，警方稍早在埼玉市一處河岸邊發現這名父親遺體。

日本媒體報導，東京都警察局表示，7日凌晨1點左右，警方在「菓匠木津屋」店內冰箱，發現18歲女大生Kizu Ibuki的屍體，頸部疑似有勒痕。據了解，Ibuki 43歲的父親，也是木津屋的老闆，昨晚曾打電話給兒子說「我在店裡殺了你姊，我也想死」，之後就失去音訊。

警方在7日4時45分於埼玉縣岩田市一處河邊發現Ibuki父親遺體，他疑似上吊輕生。而Ibuki的確切死因警方仍在確認中。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

★中時電子報關心您，有家暴事件請打113保護專線。

(中時電子報)