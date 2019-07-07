目前台中市有工安卡，台北市有職安卡，勞動部職安署為擴大全面實施，自今年7月起推行「台灣職安卡」，加強營造作業勞工的施工安全教育訓練，希望提升施工安全防災知能，保障勞工作業安全，一卡適用全國營造工地。

勞動部職安署為擴大全面實施工安，7月起推行「台灣職安卡」，近年來營造業職災率居各行業之冠，究其原因為工種繁多、低價搶標、多層承攬，勞工具有短期性、臨時性及無一定雇主等特性，造成勞工安全衛生管理不易。

勞工局長吳威志表示，市府為確保工作者進入高風險場所前已接受「一般安全衛生教育訓練」，從2016年起推行「工安卡」，截至2018年已核發6萬多張，後續將配合勞動部「台灣職安卡」進行整合，勞工受僱於全國營造工地作業不需要再重複接受相同訓練，也減少須隨身攜帶多種卡片的不便。

台中市政府勞工局指出，教育訓練內容由勞動部職安署編訂統一教材，由各勞動檢查機構培訓授課講師，營造作業勞工如受訓滿6小時，經測驗合格後，即以虛擬方式發給「台灣職安卡」，勞工擁有個人受訓資訊線上紀錄，可永久保存及使用，並適用於全國營造工地。

台中市勞動檢查處提醒，中小企業雇主無法自行辦理安全衛生教育訓練，或是無一定雇主的勞工及自營作業者，市府有補助工會及委託教育訓練單位辦理一般安全衛生教育訓練，勞工皆可免費報名參訓。

勞動檢查處也呼籲，雇主對新僱勞工或在職勞工於變更工作前，應使其接受適於各該工作必要的一般安全衛生教育訓練，對於無一定雇主的勞工及其他受工作場所負責人指揮或監督從事勞動的人員，也應該接受一般安全衛生教育訓練。

(中時 )