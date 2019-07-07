全球色情產業隨著科技越來越發達，日本的AV產業更是亞洲之最，但隨著去年有女優傳出確診性病後，日本更嚴格檢驗拍片前的事前檢查，以保演員們的身心健康，AV天王清水健就透露，最近已嚴格多了一項新規定，就是拍片前演員必須給其他演員或是AV督導聞私密處的規定。

清水健PO出照片表示，通常男優會由AV督導或是其他男優檢查，女優則是由女優或是AV督導檢查。（圖／翻攝自推特）

清水健在推特上表示，近期日本AV界已開始嚴格實施一項新規定，就是開拍前演員必須給其他演員或是AV督導聞私密處的規定，前後私密處都必須聞聞看有沒有異味，除了拍片前一個月內的性病報告外，加上這個異味檢驗，如果有異味就需要在洗一次，如果味道無法消除，就可能要換人演，以保安全。

拍片前除了性病檢查報告，現在加上這項防範措施，與拍片中戴保險套以策安全，保障演員們的身體。（圖／翻攝自推特）

過去清水健也曾在節目分享過，他曾遇過女優下體有壞掉的海鮮味，後來聽說她真的得了性病，而一起拍片的另外男優，則是從那次拍片過後就退隱消失，讓他印象深刻，他也覺得這個規定可以多保障自己和別人，但他也自嘲這也是這業界瘋狂的地方，不過除了戴套外和性病檢查，多一項這種檢驗也讓演員們更安心。

(中時電子報)