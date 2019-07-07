「2019搖滾台中」台中市府今年以「乘載台中記憶」為主題，舉辦數位合輯徵選活動，投件樂團超過百團，還有來自英國、澳洲、泰國等不同國家樂團投遞作品，新聞局公布7日初選獲選名單，共有十個樂團獲進入決賽，得選作品將首次以現場演唱在台中大遠百戶外廣場進行決賽，由評審決定前4名優秀歌曲，優勝者將受邀在搖滾台中演出，獲選作品收錄於Always Be Here數位合輯。

新聞局長吳皇昇指出，為打造台中為國際流行音樂之都，市府不僅每年辦理音樂盛會「搖滾台中」，也持續編列經費提供音樂活動補助，協助音樂團體在台中的演出行銷活動，希望藉此培育音樂人才，健全台中音樂產業鏈。

新聞局力邀董事長樂團主唱吳永吉、海諾音大樂隊樂團主唱老諾、覺醒音樂祭創辦人顏廷憲、韓國獨立音樂廠牌「Rockin’KOREA」代表Nicky Lee以及馬來西亞獨立音樂廠牌《擴音版圖》創辦人麥偉豪等人擔任初審評審，初選競爭激烈，共有103個樂團投件。

競爭激烈的愛樂者，樂團水準讓評審大為驚艷，最終選出10組優秀樂團進入決賽，決賽將於7月12日晚間6時在台中大遠百戶外廣場舉行，歡迎民眾共襄盛舉。

「2019搖滾台中」邀請徵選比賽獲勝者演出，還邀請近60組國內外樂團演出，參與國家也從日本、南韓，擴大到新加坡、馬來西亞等多個國家與地區，參與演出團數與國家數均創新高，音樂類型也比起以往更多元，期盼帶給民眾一場絕美的音樂饗宴。

(中時 )