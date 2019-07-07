以網路直播賣活體水產聞名的「瓏豐水產」疑因事業擴張太快難以周轉，6日驚傳欠下8000多萬債務惡性倒閉，業者關閉電話與臉書粉絲頁，不少被欠百萬貨款的廠商擔心被倒債，6日、7日都到安平區與安南區的兩家餐廳找人，被誤認為黑道鬧事。

「瓏豐水產」公司以討海人起家，自有4艘漁船出海捕魚，5年前在安南區大眾路開設水產餐廳，賣的都是自家漁船撈捕的新鮮漁獲，吸引不少喜愛活體海鮮美食的饕客上門。

業者搭上臉書直播熱潮，找來美女當主持，每天開直播賣高級水產品，包括龍蝦、帝王蟹與鮪魚等活體海鮮，每次直播都吸引數千粉絲上線，連台南市漁會也與其簽約合作直播賣水產品。

業者營業額不斷飆漲，向廠商進貨也越來越多，又在安平區海事學校旁新開一家旗艦餐廳，卻傳出因為事業體擴張太快，經營活體水產不易等因素，出現周轉不靈。

業者直播活動最近停播一段時間，有網友6日突然在臉書社團粉絲頁驚爆「瓏豐水產」欠下8000萬債務，惡性倒閉，蔡姓負責人捲款潛逃，不少上游廠商擔心領不到貨款，跑到餐廳來找人。

「瓏豐水產」安南區與安平區兩家餐廳7日仍關閉未營業，一名到場的廠商無奈表示，被欠下110萬的貨款尚未取得，就在網路看到倒閉消息。

台南市第3、4警分局表示近兩天都未接到黑道包圍餐廳的線報，派員查看都是心急前往找業者的廠商，業者在安平區的辦公室，也在半年前移走。

(中時 )