蔡英文總統（右2）7日出席「平復司法不法之第三、 四波有罪判決撤銷公告儀式」，一位受難者家屬靠在她懷裡痛哭不已。（鄧博仁攝）

針對國民黨舉行反鐵籠公投遊行，蔡英文總統今天批評，這次的大遊行「這比較像初選的政治動員」。她說，這次公投修法更能落實公投權利的行使，也讓大家能有更多時間對公投議題做更廣泛的溝通和討論，「這反而是有助於公投有意義的實施」。

促轉會今天舉辦「平復司法不法之刑事有罪判決撤銷公告儀式」，蔡英文會後接受媒體聯訪，針對修公投法引發前副總統呂秀蓮不滿，外界解讀兩人因公投法而有嫌隙，蔡英文表示，她和呂秀蓮，在有些事情上或許有些不同的看法，但「絕對沒有嫌隙」。

她反問「為什麼嫌隙會變成流行的名詞？」並解釋，公投的事情，行政院長蘇貞昌說明的很清楚，這次修法更能落實公投權利行使，希望將來在固定時間舉辦公投，讓大家更聚焦在公投議題上，而且有更多時間讓社會對公投議題能夠做更廣泛的溝通和討論，這反而有助公投有意義的實施。她也認為，這次的大遊行「這比較像初選的政治動員」。

行政院長蘇貞昌則表示，國民黨最沒資格談公投，台灣公投會這麼慢，這麼痛苦，就是因為國民黨將公投視為洪水猛獸，如今國民黨為了選舉「黃鼠狼給雞拜年」，實在不安好心，是假的誠意。吳敦義則反批，蘇貞昌講話如果可信，就不必有民主政治。

對吳敦義的說法，蘇貞昌隨後再批吳，「黃鼠狼給雞拜年，是什麼用心清楚的很」。

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