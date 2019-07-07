趕在總統初選民調前夕，國民黨今（7）天在凱道舉行反鐵籠公投大會師，包含以核養綠公投領銜人黃士修、愛家公投領銜人曾獻瑩、八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷、軍公教警消、婦女等公民團體到場，高喊明年用選票當掉蔡英文總統，支持國民黨候選人，獲得國會多數以反制民進黨。

國民黨下午舉行反鐵籠公投抗議，前總統馬英九、黨主席吳敦義，以及黨內五位總統參選人都將出席，下午兩點半鑼鼓喧天、熱舞暖場，支持者身穿國旗、紅、白、藍上衣到場，支持者陸續到場。

以核養綠公投領銜人黃士修表示，過去民進黨聲稱核四要公投，結果現在最害怕核四公投，蔡英文總統為了連任，沒收2020核四公投，只要國民黨拿回政權，就能重啟核四，「目前已經有將近30萬份連署書，若連署超過一百萬、兩百萬，她怕不怕」，一定要連署到讓蔡睡不著、吃不下，從離岸風電預算拿回核四燃料棒經費，九月底前把兩百萬份連署書送進忠選會，確保民進黨下台，保護國民黨總統與立委候選人。

愛家公投領銜人曾獻瑩說，憲法第二條明定，中華民國主權屬於全國人民，人民可透過選舉、罷免、創制、複決行使權力，去年愛家公投過關，但蔡政府沒有落實，因此站出來反對鐵籠公投，今天蔡政府把公投與大選完全脫鉤，司馬昭之心眾人皆知。

公教警消暨退休人員聯合總會長劉盛良指出，民進黨執政三年多來，讓老百姓過著水深火熱，令人非常不滿，很多改革都是違背老百姓權益，比如軍公教年金改革、黨產會、一例一休等皆罄竹難書，老百姓很痛苦。他說，過去國民黨執政，蔡公投（致力推動公投的前立委蔡同榮）要求降低公投門檻，結果去年公投結果，蔡政府完全不承認，明年2020選舉，只有國會多數才能反制民進黨，才能讓蔡英文下台。

八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷拉高分貝接連三問「要不要蔡英文下台？民進黨下台？國民黨重返執政？」台下支持者用力鳴瓦斯汽笛表示贊同，強調「初選完只有一條生路，團結才能勝選，拉下可惡獨裁的民進黨」。

退休警察人員協會總會理事長耿繼文說，大家看太多「政府公祭、明天忘記」，三個月前蔡政府說太多警察，所以才有流浪警察，等到李承翰犧牲後，才說有錢給錢、有人給人，這叫做混蛋政府，很多退休警察過去都是拚上性命，等到國民黨初選過後，大家一定要非藍不投，拉下民進黨。

(中時 )