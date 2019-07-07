王金平強調自己是佛門弟子、正德志工，從政以來奉行文殊菩薩的不二中道精神。（謝瓊雲攝）

常律法師稱有王金平大力協助主導，才讓正德醫院台中醫院從絕望中翻案順利通過建案申請，大讚王是正德大恩人。（謝瓊雲攝）

正德慈善基金會全國志工大會今天在彰化花壇全國麗園大飯店舉行，現場約有1500名志工參加。（謝瓊雲攝）

正德慈善基金會全國志工大會今天在彰化花壇全國麗園大飯店舉行，現場約有1500名志工參加。（謝瓊雲攝）

前立法院長王金平7日下午至彰化全國麗園飯店，出席正德慈善基金會全國志工大會，上台對志工談及自己信佛的緣分，強調自己奉行文殊菩薩的精神、「不二中道」的法門思想，是超越藍綠、維繫兩岸和平的總統人選，常律法師更公開表示，如果王金平要選到底，呼籲全國志工、幹部與會長全力支持。

今天是國民黨總統黨內初選作業正式展開的前一天，黨中央在凱道舉行反公投修法大遊行，獨獨王金平缺席。王金平強調，今天整天都已安排既定行程，事前未被邀請出席凱道活動，直到12點人在高雄時，才接到組發會通知，3點48分要他上台講話，一切都已來不及。

1500名正德志工出席全國志工大會，常律法師在眾人恭敬相迎中，偕王金平步入會場，他稱王是「正德大恩人」，並提及雙方的淵源超過20年，正德醫院蓋台中分院時，已投入高達30億元，歷時兩次醫審會仍擱置逾2年，幾乎陷入絕望，就是因王金平立法院長大力襄助主導，才終於順利通過建案申請。

常律法師指出，20年前正德醫院在台北興建，王金平得知後，在素昧平生情況下，一次就捐出20萬元，讓他印象深刻，王對佛教機構的慷慨布施，是政治人物中少見，與佛教如此有緣，相信中華民國未來讓佛教徒來當總統，才有辦法治好國家。

王金平對全場志工發言逾15分鐘，先談兒時與佛寺結緣，與民進黨執政後國家面臨的四大危機；更暢談自身從政理念，謹守中道理念為社會人民服務，在立法院6年副院長、17年院長期間，多方聽取各立場意見，努力居中協商、喬出各方都能接受的法案，盡力讓國事、政策圓滿。

王金平說，「喬」就是調整、導正，萬事不能僅以是非高低藍綠二分法；藍綠對立、國家社會內耗導致台灣現狀面臨溫水煮青蛙危機，他出來選不是為個人，而是為人民解決台灣問題；他有把握憑藉過去經驗領導國家，用向菩薩習得的智慧、和一點慈悲心，成為超越藍綠，維持兩岸和平的適合人選。

(中時 )