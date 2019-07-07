兩岸大學生的長江之光海報創新設計賽作品展，即日起在台資企業群光廣場展出。（洪肇君攝）

台資企業群光廣場的書局裡還有餐飲部，學生們參加完頒獎典禮就坐擁書香用餐。（洪肇君）

武漢市長江之光兩岸大學生海報創新設計大賽，已成為兩岸青年合作重要品牌，吸引不少人參觀。（洪肇君攝）

由湖北武漢紡織大學與台灣時際創意傳媒共同主辦的「第二屆長江之光海峽兩岸創意周大學生創新設計大賽」，7日上午舉行頒獎及開展儀式，台灣學生一舉囊括4個一等獎；深圳國際海報節組委會執行主席陳平波贊譽，作品水準很高，都足以參加國際海報節競賽。

這項賽事由兩岸四十多名大學生合組團隊參加，台灣學生有21人，分別來自高雄大學等9所院校。學生們先在武漢市走訪街巷，之後接受武漢紡大邀請的海報設計大師兩天半密集課程，最後每個人必須拿出自己的作品參加評選。

首獎由廣西藝術學院翟明海奪下，個人獨得1萬人民幣獎金；之後4名一等獎全是台灣學生。評審團成員之一的陳平波指出，最後決選階段，台灣一等獎得主高雄大學李品慧其實只跟翟明海差1票。陳平波高度贊譽這項賽事的水準，當場跟武漢市台辦、武漢紡大表示，應該要年年舉辦，辦成兩岸的品牌活動。

台灣樹德科大學生陳科宏代表發言，他表示，第一次踏上大陸的土地、第一次看到長江、第一次知道什麼叫作「非遺」，也第一次參加如此緊湊密集的培訓課程，從中間學習到很多，希望以後有機會再來參加。

武漢紡織大學副校長姜明華則指出，武漢市擁有豐富的教育資源，希望透過這類活動，讓兩岸學生心靈契合，從比賽的互相競爭當中學習到團體協作的重要性，更希望台灣同學對武漢留下深刻印象，兩岸深度融合發展。

頒獎典禮與海報作品展在武漢市洪山區群光廣場舉行，這是百分之百的台資企業，更彰顯兩岸特色。武漢市台辦主任劉紅鳴、副主任馮錦、洪山區區委常委肖敏等人參加頒獎典禮。

(中時 )