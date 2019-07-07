由湖北武漢紡織大學與台灣時際創意傳媒共同主辦的「第二屆長江之光海峽兩岸創意周大學生創新設計大賽」，7日上午舉行頒獎及開展儀式，台灣學生一舉囊括4個一等獎；深圳國際海報節組委會執行主席陳平波贊譽，作品水準很高，都足以參加國際海報節競賽。
這項賽事由兩岸四十多名大學生合組團隊參加，台灣學生有21人，分別來自高雄大學等9所院校。學生們先在武漢市走訪街巷，之後接受武漢紡大邀請的海報設計大師兩天半密集課程，最後每個人必須拿出自己的作品參加評選。
首獎由廣西藝術學院翟明海奪下，個人獨得1萬人民幣獎金；之後4名一等獎全是台灣學生。評審團成員之一的陳平波指出，最後決選階段，台灣一等獎得主高雄大學李品慧其實只跟翟明海差1票。陳平波高度贊譽這項賽事的水準，當場跟武漢市台辦、武漢紡大表示，應該要年年舉辦，辦成兩岸的品牌活動。
台灣樹德科大學生陳科宏代表發言，他表示，第一次踏上大陸的土地、第一次看到長江、第一次知道什麼叫作「非遺」，也第一次參加如此緊湊密集的培訓課程，從中間學習到很多，希望以後有機會再來參加。
武漢紡織大學副校長姜明華則指出，武漢市擁有豐富的教育資源，希望透過這類活動，讓兩岸學生心靈契合，從比賽的互相競爭當中學習到團體協作的重要性，更希望台灣同學對武漢留下深刻印象，兩岸深度融合發展。
頒獎典禮與海報作品展在武漢市洪山區群光廣場舉行，這是百分之百的台資企業，更彰顯兩岸特色。武漢市台辦主任劉紅鳴、副主任馮錦、洪山區區委常委肖敏等人參加頒獎典禮。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。