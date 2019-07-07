芒果跟白飯搭嗎？有人在臉書「爆廢公社二館」發文，說她跟老公回台南老家時，婆婆竟然端著芒果問她老公，「要不要加白飯？」，她聽到當場傻住，且公婆除了說配飯好吃外，還大推「加醬油更正點」，讓身為媳婦的她懷疑，公婆是不是在整她？對此，網友說這是真的！「是爸媽那輩最愛的吃法喔」、「鳳梨配白飯也好吃」。

網友們指出，不只泰國喜歡把芒果配糯米飯、椰漿跟綠豆蒜，台南人也有這習慣「當天水果是什麼就配什麼吃 木瓜、西瓜、芭樂皆可」、「夏天吃飯配芒果和鳳梨真的很下飯」、「說真的我台南人...小時候就很愛這樣吃」。有人解釋，會這樣吃是因為以前窮，老一輩的人就會拿水果當配菜，「台南老人真的很喜歡水果配飯，我小姑婆婆都吃鳳梨配飯」。

但也有台南人說沒聽過「最好是台南這樣吃，亂講」、「台南人，沒吃過」、「白飯跟芒果搭是什麼邪教！」、「好噁…」。

(翻攝自 爆廢公社二館)

(中時電子報)