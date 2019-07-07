反對修訂《逃犯條例》示威持續，有網民號召今午（7日）由尖沙嘴梳士巴利花園遊行到高鐵西九龍站。下午2時半左右，梳士巴利花園大約有數百人聚集，有示威者舉起示威標語，並在太空館附近派發遊行單張，現場亦掛起列出訴求的橫額，寫着撤回修例、收回「暴動」定性、撤銷抗爭者控罪等訴求。

遊行發起人之一劉先生批評，警方在遊行終點西九高鐵站外，設置不合比例的佈防，認為警方做法不僅阻礙正常人使用高鐵站權利，更令遊行者抵達終點時難以散去，警告會造成擁擠及危險的情況，警方責無旁貸。他質疑，警方做法是為了營造「示威很危險」形象。

被問到會如何應對遊行可能出現的衝突，劉先生稱已應警方要求招募足夠糾察及邀請救傷隊，加上警察有很多警力，故「理論上是安全的」。並強調今日會以「和平、理性、優雅」方式遊行。

遊行隊伍提早於下午3時38分起步，由尖沙嘴梳士巴利花園出發，沿途高呼「釋放被捕者、追究警隊濫權、立即雙普選」口號，又多度喊「香港人，加油」。

下午4時12分，遊行隊伍隊頭已抵達高鐵西九龍站終點。隊尾則仍停留在太空館位置。

(中時 )