台南市中西區永福國小音樂班30多名學童，趁著暑假前往新加坡進行音樂交流，大家參訪當地音樂學院，接受新加坡駐台代表邀宴，在晚宴上演奏台灣民謠，回饋道地台灣味的音樂撫慰僑胞。

「帶著音樂，走向世界」，永福國小音樂班成立已有41年歷史，一直都是品學兼優的學生就讀，培養的音樂人才甚至揚名國際。

永福國小校長楊淑晏今年暑假帶著音樂班師生共38人，到新加坡進行為期5天的音樂交流活動，參訪當地音樂學院，在駐新加坡代表處演出，拓展國際觀。

楊淑晏表示，這次參訪的新加坡楊秀桃音樂學院，隸屬新加坡國立大學音樂系，每年從全世界招收僅約40名學生，提供全額獎金就讀。學生所見的教學硬體設備都具國際水準，讓師生了解新馬地區對音樂人才栽培的重視。

永福國小音樂班師生獲駐新加坡代表處代表梁國新設宴歡迎，僑務委員張嘉升也是永福國小第20屆畢業的「學長」，還有音樂班第3屆畢業的校友陳迦憫，現為有名的音樂家。

學童在晚宴上演奏台灣民謠「四月望雨」，結合了「四季紅」、「月夜愁」、「望春風」及「雨夜花」四首臺灣民謠改編，觸動旅居海外僑民的思鄉之情。

(中時 )