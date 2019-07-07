7日富邦悍將做出球員異動，因傷缺陣2個月的高國輝回歸一軍，為了確保他的身體完全恢復，教練團讓高國輝直到下半季才復出，高國輝坦言等通知等得有點久，但當運動員要學會跟傷痛共處，自己也是因為喜歡這項運動，才會盡力做好復健、重回球場比賽。

高國輝在5月7日因左側腹斜肌拉傷下二軍，時隔2個月才重回一軍球場，高國輝自己坦言等通知等得有點久，「自己是覺得通知有點久，但也知道傷要完全好才能回歸，沒有完全好就上來，怕又會受傷反而要等更久才會好，畢竟也不是第一次了，每傷到一次、復原時間就會更長。」

高國輝重返一軍，不過不在今日的先發名單中，富邦悍將總教練陳連宏表示，高國輝的身體已經恢復到100%了，會在場邊隨時準備代打，守備也沒問題。

效力統一獅的弟弟羅國龍在下半季也傷癒復出，首場比賽就繳出4安猛打賞還開轟，高國輝笑說弟弟近2年傷勢不斷，右腿後側肌腱拉傷拖滿久才好，開玩笑說，「可能我們家的都……」，不過還是很高興兄弟都回歸一軍，也替他開轟感到高興。

高國輝同時也很感慨，自己因為傷勢纏身影響打擊，同時出賽場次逐漸減少，「當運動員要學會跟傷痛共處，自己從腳踝到脊椎、手掌，身上有大大小小的傷，自己也是因為喜歡這項運動，才會盡力做好復健、重回球場比賽。每次受傷後復原的速度越來越慢，自己接下來一定要保持健康，不敢說要表現，但保持健康最重要。」

(中時電子報)