蔡英文總統（右）7日出席「平復司法不法之第三、 四波有罪判決撤銷公告儀式」，會後媒體詢問總統府前秘書長陳菊（中）時，驅前對她講悄悄話。（鄧博仁攝）

民進黨初選後的整合備受關注，蔡英文總統今天表示，黨內整合都持續進行當中，府秘書長陳菊和蘇貞昌院長大家一起努力。陳菊也表示，整合都在進行中，相信最後一定可以取得共識，一起努力團結合作。

民進黨主席卓榮泰在美東隔海向前行政院長賴清德喊話「蔡總統需要賴院長及大家的幫忙」，蔡英文總統日前也前往探視初選時堅持挺賴清德的辜寬敏，讓民進黨內初選後能否順利整合備受關注。

蔡英文今天接受媒體聯訪，媒體詢問在探視獨派大老辜寬敏是否盡釋前嫌？蔡英文表示，前段時間聽到辜在醫院動手術，因此前往探視，也希望他快速康復，「我看到復原情況蠻好的，那天精神和心情很好，聊了一陣子」，但她強調沒聊到政治問題。

媒體再追問是否可能爭取到獨派支持？蔡英文重申「我們沒談到政治問題，主要還是談健康」，也跟辜說「等他好會再找個時間聊一聊」。

她強調，去看辜老是因為他住院，也這是長久以來習慣，只要他健康上有什麼需要探視的就會找時間去看他，希望他能夠健康，並沒有特別談到政治問題，「也沒有什麼盡釋前嫌的問題」，對於黨內整合都持續進行當中，「菊姐和院長大家再一起努力」。

總統府秘書長陳菊則表示，「謝謝大家的關心」，這部分持續進行中，大家也有很多機會討論，對於整個初選過程中，大家也許有不同意見，但守護台灣、堅定台灣自由民主這個大的目標並沒有不同。

她說，大家都在黨內，民進黨是民主政黨，初選有競爭都是很自然進步的事情，至於整合，相信很多都在進行中，最後一定可以取得共識，一起努力團結合作。

此次蔡英文出訪加勒比海，陳菊也將隨行，但將留在美國，不隨同赴加勒比海友邦，陳菊表示，總統去年出訪時，她也跟隨總統，認為海外鄉親對於我們改革過程有些了解不夠，如果她隨同總統出訪能留在鄉親比較多的城市，跟他們面對面溝通說明，可以讓他們更能了解此時代改革意義在哪？為何要做此努力？了解台灣共同追求進步的方向。

至於郭台銘釋出由政府出資百億成立保險公司，讓身障等弱勢者也能投保，蔡英文則表示，政府體系對於弱勢者的保障都有完整的系統在進行，有些地方或許應該檢討讓它更精進，最重要的是持續籌措財源，改善政府財務 ，讓我們有更多資源在照顧弱勢者上面。

(工商 )