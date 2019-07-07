台中6日發生白晝槍擊案，豐原1名老農在偏僻農路遭槍擊重傷，嫌犯犯案後騎車逃逸。警方專案小組連夜追緝，案發24小時後逮捕林姓男子，並在其住處起出改造槍彈。嫌犯坦承，因資源回收糾紛，與被害人口角，一時衝動，開槍傷人。警方訊後依槍砲彈藥管制條例及殺人未遂罪將林嫌送辦，並擴大追查槍枝來源。

63歲林姓老農6日上午9時許駕駛運穀車行經大甲溪豐原段堤防旁農路，遭機車騎士攔下並近距離開槍傷及左大腿。老農兒子當時在一旁田裡收割稻穀，聽到父親倒地呼救，衝上前查看，發現老農表情痛苦，頭部撞傷，並用手捂著左大腿，鮮血直流，趕緊打119將老農送醫。

救護人員將老農送豐原醫院急救，院方指出，患者到院時昏迷指數6，左大腿遭槍擊，子彈未貫穿，頭部有撕裂傷。經緊急開刀手術，從左大腿取出彈頭，患者傷勢穩定，目前仍在加護病房觀察。

63歲張姓老農遭槍擊，左大腿中彈，頭部也有撕裂傷，鮮血直流，送醫急救。（王文吉攝）

張姓老農在大甲溪豐原段堤防農路遭陌生人槍擊受傷，警方連夜追查，案發後24小時逮捕中年男子。（王文吉攝）

警方接獲消防局轉報，立即組成專案小組，鑑識人員並到場採證，但案發當時下起大雨，血跡被雨水沖刷帶走，彈殼也找不到，疑遭雨水沖到灌溉水圳，最後無功而返。被害人兒子則稱與凶嫌互不認識，不清楚爸爸為何會被開槍，對方開槍後騎乘機車揚長而去。

由於槍擊案現場地處偏僻，方圓2公里都沒有監視器，警方擴大調閱附近路口監視器「以車追人」，連夜過濾比對，查出涉案的黑色機車車牌，7日中午10時許在豐原1處民宅逮捕50多歲的林姓男子，並起出犯案槍枝及多發子彈。

豐原分局舉辦破案記者會，分局長黃永志代表豐原警友辦事處頒發4萬元破案獎金。偵查隊長余俊燦表示，50多歲的林姓犯嫌因「資源回收」，與被害人產生誤解，住處起出涉案槍枝及多發子彈，犯嫌與贓證物將移送台中地檢署，依槍砲彈藥管制條例及殺人未遂罪偵辦。

據了解，林嫌是名毒蟲，當時到農田載纜線去，沒想到不翼而飛，剛好老農開運穀車經過，懷疑老農動手腳，於是攔下對方，接著逼問「你有沒有拿我的東西」。老農下車還來不及解釋，就中槍受傷，兒子大嘆「連在這麼偏僻的地方工作都會中槍，治安有夠差！」

豐原分局偵查隊長余俊燦宣布偵破老農槍擊案。（王文吉攝）

豐原分局長黃永志（左三）代表警友辦事處頒發4萬元破案獎金。（警方提供）

(中時 )