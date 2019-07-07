2019射箭世界盃德國柏林站，中華女子反曲弓隊今天跟韓國隊爭銅牌，第1局雙方平分秋色，可惜後兩局中華女將均以些微差距落敗，最終以1比5失利獲得第4名，今年參加三站世界盃賽事以來，女團首度無緣站上頒獎台，待稍晚個人賽看譚雅婷能否奪銅。

中華女子反曲弓隊今年除了哥倫比亞站沒有參賽，上海站、土耳其站及德國站都參與，上海站女團及譚雅婷女單奪銅，譚雅婷還在混雙與湯智鈞聯手摘金，土耳其站則在女團摘金，譚雅婷則又在女單獲銅牌。

來到德國柏林站，韓國隊並未派出一軍與賽，不過陣中有2015仁川亞運個人、團體賽金牌鄭多素美，銅牌戰第1局中華隊跟韓國隊都射出54分，雙方各拿1分積分，第2局中華隊56分，韓國隊57分險勝，第3局中華隊出現3支8分箭，只有1支10分箭，韓國隊則是3支10分箭、3之9分箭，57：52再下一城，宣告比賽勝利。

儘管團體賽無緣站上頒獎台，譚雅婷仍有機會拚連三站個人賽奪牌，預計台北時間今晚7點跟中國大陸安琦軒爭銅。

(中時電子報)