法務部調查局針對去年九合一選舉，完成中共資金介入台灣大選分析報告，臚列中共以「陸企採購農產品」、「委託民調機構民調影響選舉意向」7項手法影舉選情，指某農業縣縣議會祕書長去年10月參加「湘台兩岸經貿文化交流會」時，請託國台辦主任劉結一採購農特產品，大陸紅星集團赴員來台採購釋迦、鳳梨各500公噸、芒果200噸，共1200公噸農產品，並影射某電子報董事長接受國台辦及大陸社科院經費執行民調，問卷每題1萬元。

調查局在九合一選舉接獲33件中共介入選舉情資，部分仍由台北等地檢署偵辦。據了解，調查局已將報告提供國安單位、檢察機關參考，調查局為防中共介入明年總統大選，指示外勤處站針對相關手法進行蒐報。

調查局分析中共7項手法包括：1.「透過台商提供經費」：以台商擔任人頭金主，以政治獻金名義迂迴資助特定人參選經費。廣東省東莞市台辦陳姓調研員，去年5月透過東莞台商金援某縣議員候選人台幣30萬元，成立競選總部。

2.「設空殼公司假交易挹注資金助選」：浙江省台州市台辦資助某協會理事長在當地設立國際貿易公司，去年11月在某候選人募款餐會上認購20桌招待選民。

3.「透過地下匯兌金援」：愛國同心會參加選舉，去年宴請50多人選民，中共透過陳姓地下匯兌業者轉匯資助餐宴費用4萬元。

4.「招待選民赴陸旅遊綁樁」：某候選人去年透過廣東省台辦邀請20多名選民赴陸旅遊，每人僅需繳交1萬2000元，其餘由台辦資助，並受全國台聯高官接待，甚至多人受託夾帶人民幣2萬元，共計40多萬台幣入境。

某陸配去年向浙江省台辦盧姓副調研員爭取落地招待名額，招攬30人組團赴杭州旅遊，每人僅需繳交1萬2000元，差額共40多萬元由台辦支付。

5.「第三方支付匯款微信帳戶」：某里長去年赴陸，受廣東省中山市台灣事務局金援，透過微信匯款贊助競選經費。6.「藉陸企採購農產品拉抬選情」。

7.「委託民調機構民調影響選舉意向」：中共透過陸企、涉台智庫與台灣民調機構合作，某電子報董事長受託執行民調，經費由國台辦及大陸社科院支付，以民調問卷題數計價，每題1萬元。

(中時 )