刑事局分析詐騙手法。（警方提供）

新北市王姓護理師上週瀏覽臉書，看到一則吸睛的保養品廣告，標明為知名藝人藍心湄公司研發及推薦的抗老護膚保養品，點入網頁查看，該組產品特惠中，優惠價新台幣1200元，且供新會員試用。王小姐立刻線上刷卡，卻收到銀行通知消費金額為5520元，外加國外交易手續費83元，待其發覺異狀再度登入網站時卻無法登錄，並在藍心湄臉書看到有人盜用渠名義販售商品訊息，才驚覺受騙。

根據警政署165反詐騙專線統計，近2週假借該女藝人代言詐騙高達23件。

刑事局預防科表示，網路購物盛行，詐騙集團利用網購特性詐財，民眾看到明星代言的加持，加上網購價格遠低於實體通路便立即匯款購買，常常都是匯錢後收不到物品。離譜的是，現在更出現在臉書不明賣場購物，下標後刷卡金額與頁面標示不符，金錢石沉大海，賠錢也拿不到商品。

警方分析此類假網拍詐騙手法，歹徒通常利用時下最夯、標榜明星推薦的商品吸引民眾購買，然而當有民眾向其表示購買意願，歹徒都會誘導民眾透過FB或LINE等通訊軟體私下交易，等到買家將款項匯入指定戶頭後就已讀不回、封鎖帳號，消失無蹤。

刑事局呼籲，民眾網路購物請慎選標示清楚、信譽良好的購物網站及賣家，各大知名購物網站有提供交易保障，且切勿貪圖折扣而私下交易。應選擇具有審核機制的拍賣網站購買較有保障，以免遭詐騙求償無門。

(中時 )