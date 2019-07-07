歌手金志遙近日活躍於自己投資的副業，體適能、水適能場館，儘管自己投入在教學系統的領域，但從形象廣告的設計到後續的拍攝工作都全程參與，為了刻畫兒童體適能和水適能的重要性，金志遙更是親自下水演示。他表示，一直把木村拓哉和成龍當成偶像的他在構思動作中也添加了不少巧思，懷抱著小粉絲的心情向兩位偶像致敬，雖然拍攝過程一度想投降放棄，但為了呈現最好的畫面，最後在團隊相互配合中依舊順利完成了拍攝。

準備跳水的金志遙。（圖／史波奇國際提供）

整個影片將近四分鐘之長，但比起形象廣告的美稱，乍看之下更像是個讓金志遙展現自己好身手的平台。他笑說希望能藉此打破觀眾對普遍廣告的設定，且從中加入一些創意與有趣的元素來導引場館的環境與安全性。他強調，影片中幾乎所有動作環節其實都是由自己來完成設計，主要希望在不影響小朋友模仿的情況下能夠宣導正確的教育觀念。

跳水後的金志遙。（圖／史波奇國際提供）

他說，這一次的形象廣告除了為場館宣傳，也想對全國的爸爸媽媽喊話。希望爸爸媽媽能趁暑假期間帶著孩子多走出家裡玩樂，一起製造不一樣的體驗與回憶。

(中時電子報)