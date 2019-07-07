香港「反送中」聲浪持續不息，香港網友發起今天下午九龍大遊行，遊行隊伍提早於下午3時38分開始，由尖沙嘴梳士巴利花園出發，沿途高呼「釋放被捕者、追究警隊濫權、立即雙普選」口號，又多度喊「香港人，加油」。

據香港媒體報導，下午3時9分，陸續有市民進入梳士巴利花園，大會宣布由於人數眾多，呼籲參加者往海旁集合；遊行隊頭約下午4時15分抵達西九高鐵站終點。

下午2時半左右，梳士巴利花園大約有數百人聚集，有示威者舉起示威標語，並在太空館附近派發遊行單張，現場亦掛起列出訴求的標語，寫著撤回修例、收回「暴動」定性、撤銷抗爭者控罪等訴求。

大批香港市民聚集於星光大道，部分人身穿黑衣及戴上口罩。有人舉起「暴政必亡、林鄭下台」、「齊上齊落、不撤不散」等標語。警方則呼籲參加者以和平理性方式表達意見，並遵照在場警務人員或主辦團體糾察員指示。

此外，另有港媒報導，因應遊行活動，港鐵採取一系列應對措施，包括暫停今日高鐵售票服務等。不少旅客紛紛訴苦，表示行程因此受到耽誤感到不便，有市民亦不認同這場騎劫民生的遊行，覺得會影響香港國際形象。

(旺報 )