高雄市長韓國瑜7日在凱道「反鐵籠公投」表示，現在老百姓過這麼苦，選舉一到，民進黨搞鬥爭、搞衝突，想不透。

韓國瑜舉出民進黨的良心，第一是陳定南，第二是黃煌雄。但民進黨促轉會，連黃煌雄都看不下去，民進黨的良心都不幹了，台灣民主政治何去何從？

韓國瑜痛批蔡英文，為鬥爭管中閔，踐踏學術；為鬥爭韓國瑜，不管農漁民死活，為鬥爭殺紅眼，韓也呼籲選民，不要在被蔡英文騙了，不搞鬥爭就不會選舉，因為拿不出政績。

韓國瑜拜託選民眼睛睜亮，未來年輕人要遇到多無情的競爭，未來應該要幫人民過好日子，開創美好前途！2020年下架蔡英文政府！

國民黨舉辦的反鐵籠公投凱道大會師活動下午3時登場，現場民眾高喊「還我公投！」國民黨5位總統初選參選人也將合體同台，並分別發表談話，由於國民黨總統初選競爭激烈，參選人各自的支持者分別舉手牌力挺。

反鐵籠公投凱道大會師下午3時登場，活動訴求反對民進黨政府日前修正公投法，將公投與大選脫鉤，國民黨準備多份反鐵籠公投公投案的連署書，盼現場支持者力挺，讓此公投案成案。

5位總統初選參選人在下午4時上台與前總統馬英九和吳敦義同台，並發表演說，發言順序依序為新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、孫文學校總校長張亞中，最後再由馬英九和吳敦義談話。

(中時電子報)