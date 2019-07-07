台北市長柯文哲幕僚李縉穎今天在PTT上呼籲灌票給前鴻海董事長郭台銘，不要讓高雄市長韓國瑜被提名，引發議論。郭台銘今天出席國民黨凱道前「反鐵籠公投誓師大會」時被問及此事，他表示，民進黨有在操作造成國民黨分裂，因此他要組一個勝利者聯盟，不管是白色力量還是其他力量，只要能打敗蔡英文，打敗民進黨，任何支持郭台銘的力量我們都歡迎。

郭台銘表示，民進黨有在操作，要灌票給其他候選人，造成國民黨分裂，「這代表民進黨最怕我出線，因為我是能打敗民進黨的最佳候選人」，所以要組一個勝利者聯盟，不管是白色力量還是其他力量，只要能打敗蔡英文，打敗民進黨，我們贏得2020，「任何支持郭台銘的力量我們都歡迎，最主要是要下架蔡英文。」

被問到不脫黨參選的公約簽不簽？郭台銘則表示，他建議黨中央，簽公約要本人簽名，最好是在「團結大會」上來簽，可是很可惜黨中央沒有採納，還是呼籲，吳主席若可以聽到他的建議，馬上弄一個公約讓大家來簽，團結的合約他就帶頭簽。

至於有沒有跟前立法院長王金平達成合作協議？郭台銘表示，沒有達成合作協議，但是國民黨要勝選，王金平事不可失掉的力量。

(中時 )