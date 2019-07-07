屏東兒童狂歡節活動6日開幕，藝術館變身為兒童樂園，縣長潘孟安（抱小孩者）也一同參加開幕嘉年華。（潘建志攝）

屏東兒童狂歡節活動6日起跑，屏東藝術館變身為兒童樂園，多元有趣的互動體驗、跳跳屋滑水道以及YOYO家族帶動唱，正值暑假期間，許多家長帶著小朋友前往參加，小朋友全都玩瘋了，縣長潘孟安也一同參加開幕嘉年華。

這次活動以「大富翁環遊世界」為主題，藝術館內互動主題展區打造成小小聯合國，融合最新科技的VR動感電影院，及世界地標美景與創意設計，搭建起地中海風格的倒立顛倒屋、運用視覺幻覺的傾斜巴黎鐵塔、義大利彩色島的鏡射屋。

親子們除了可在裡面玩趣味童玩，享用異國美食，還有15個國家民族傳統服飾展示區讓小朋友變裝，化身為各國兒童，非常受到歡迎，家長們都拿起手機為孩子拍照留念。

現場也有6座戶外大型氣墊滑水道及跳跳屋，讓孩子們免費遊玩，吸引小朋友排隊，現場笑聲、尖叫聲不斷。開幕活動邀請到超人氣的YOYO家族月亮姐姐、羚羊哥哥，麥麥天團帶動唱、玩遊戲，小朋友開心跟著音樂手舞足蹈，為兒童狂歡節熱鬧揭幕。

潘孟安表示，兒童狂歡節是小朋友最期待的暑期活動，參與人數年年攀升。文化處表示，兒童狂歡節即日起28日，期間推出多場戲劇及音樂節目、親子手工藝、律動體驗營、麥當勞故事劇場等，參加集章活動還獲得精美小禮物，歡迎親子們一起參與。

(中時 )