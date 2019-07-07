苗栗18鄉鎮各具特色，大湖鄉依山傍水除了有「馬那邦休閒農業區」、「薑麻園休閒農業區」、「新開老官道」等觀光景點外，目前正值水梨盛產，大湖鄉公所推出高接梨品牌「尊梨」，7日舉辦大湖尊梨季活動吸引客地遊客參與。
大湖水梨產區位於鯉魚潭水庫上游，種植面積達350公頃，主要栽種豐水及新興品種，公所打出「大湖尊梨」品牌，建立農產價值，今年初雖因受天候影響，產量比去年少4至5成，價格略為上揚，但品質依舊穩定，平均甜度仍保持在12度以上。
公所6、7日舉辦「大湖尊梨季」助果農行銷，規畫大湖尊梨果品評鑑競賽、趣味遊戲等，並提供客家仙草、米苔目、大湖尊梨免費品嘗，吸引不少遊客共襄盛舉。苗栗縣長徐耀昌、農委會水保局長李鎮洋、立委徐志榮等人7日頒獎表揚競賽獲勝得主，並帶頭幫忙展攤促銷農特產。徐耀昌表示， 雖今年水梨產量減少，但仍維持水梨肉質細嫩、甜脆多汁的高品質，高度肯定果農的用心栽培管理，廣邀遊客暢遊大湖賞景、品嘗香甜水梨。
(中時 )
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