美國南加州在7月4日~6日接連發生數起強震，似乎機密的海軍中國湖武器測試站(Naval Air Weapons Station China Lake)也有受損，官方已發布「撤離非必要人員」的通知。

軍事網(military.com)報導，中國湖武器站的官員評估，週四發生6.4級地震，雖然所有的建物都完好無損，人員也沒有傷亡，但是仍有必須先行調查全部基地是否有結構損壞，然而佔達廣達4500平方公里的基地，需要一些時間才能確定一切都安全。

基地的在當地時間7月6日下午發布：「基地正在應對下午8:16發生5.0級地震、太平洋時間晚上8:19發生7.1級地震、7月5日地震發生多起餘震，7月4日6.4級地震，以及多次達到4級的餘震，因此中國湖基地停止所有手邊工作，人員安全是當前的首要任務。」

在莫哈韋沙漠測試飛行的F/A-18E與F-35C。(圖/美國海軍)

美國海軍指揮官已經授權非必要的現役軍人、預備役軍人、文職人員，先行撤離到加州文圖拉海軍基地(Naval Station Ventura County)。

中國湖武器測試站位於洛杉磯以北約240公里的莫哈韋沙漠(Mojave Desert)，佔地面積超過4500平方公里，比羅德島州還要大。主要工作是測試美國海軍武器系統的研究、開發測試和評估，比如RGM-84魚叉飛彈(Harpoon missile)、BGM-109戰斧巡航飛彈(Tomahawk cruise missile)、AGM-86高速反輻射飛彈(HARM missile)都是在此處開發完成。美軍特種部隊用的一款手提型壓動式連發型榴彈發射器，就叫中國湖榴彈發射器(China Lake Model)。

中國湖的機密等級，與「夢幻之地」51區(馬夫湖基地)不分上下，也是發現不明飛行物體的好地方。

(中時電子報)