近日氣溫屢破30度C，玩水成為不少民眾的消暑首選，不過也須當心防溺！新竹縣北埔鄉7日上午發生一起溺水意外，1名18歲男子與家人在北埔1處農園烤肉，卻意外溺水，熱心民眾將他救起後，也撥打119求救，由救護人員緊急處理後送醫，已恢復生命徵象。

這起意外發生日7日上午約9點，18歲的彭姓男子與親友前往北埔烤肉、遊玩，彭男與15歲的弟弟一起下水，約9點40分時，親友看到彭男弟弟揮手呼救，示意彭男溺水，現場民眾立即將彭男救上岸，並撥打119求救。

由於當時彭男已意識不清、疑似沒有呼吸，新竹縣消防局勤指中心先電話中指導家屬實施CPR，並由北埔消防分隊等救護人員到場，而CPR約2分鐘後，彭男即恢復意識及呼吸，並有嘔吐，隨後則由救護人員接手，當時生命徵象已恢復並穩定，不過仍送往台大竹東分院接受進一步檢查。

新竹縣消防局呼籲，暑假為溺水高峰期，提醒民眾若要玩水，務必選擇有救生員駐點的場所，以及謹記救溺5步驟「叫叫伸拋划，救溺先自保」，要大聲呼救、撥打119、118、110、112等電話求救、利用延伸物如竹竿樹枝救援、拋送漂浮物如球等、利用大型浮具如船、救生圈等划過去救援待救者。

(中時 )