高雄市長韓國瑜今天參加國民黨動員舉辦的「反鐵籠公投誓師大會」。高雄市長韓國瑜致詞時表示，他今天不跟藍軍講話，要跟綠軍、跟中間選民講話，民進黨這3年來台灣日子有更好過嗎？連民進黨的良心，前促轉會主委黃煌雄，都看不下去不幹了，台灣的民主政治在民進黨執政下要何去何從？

韓國瑜質問民進黨，取得了政權，為何3年來沒好好讓人民過好日子，為人民好好奮鬥，執政不思檢討，選舉到了只會搞兩岸緊張、內部衝突、鬥爭在野黨。以前民進黨的前輩，民進黨的良心黃煌雄，認識他的人都知道，他是廉潔、正派且勤政愛民，黃煌雄當了促轉會主委之後也看不下去，所以不幹了。

韓國瑜痛批，蔡政府為了鬥爭台大校長管中閔，不惜踐踏學術自由；為了鬥爭韓國瑜，不惜餓死農漁民，不讓農漁產品外銷大陸，「腦袋壞掉了嗎？」，現在農漁民只要看到大豐收，就欲哭無淚，因為價格崩盤，民進黨能夠管制外銷嗎？這個政府瘋了嗎？「為了鬥爭殺紅了眼！」

韓國瑜跟綠軍喊話，不要再被蔡英文政府騙了，執政三年不用心，選舉到了就要搞衝突對撞、搞主權議題，說台灣要被出賣了，誰會去出賣？誰不是為了台灣人？台灣2300萬人難道會去愛菲律賓不愛台灣嗎？「這是無聊！選舉到了不抹黑已經不會選了，不搞鬥爭不會選，不知道該怎麼選，因為拿不出政績！」

(中時 )