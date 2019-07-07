高雄老字號香蕉煎餅店因為倡議「穿國旗裝、一份煎餅賣1000元」引發社會關注。6日「高雄觀光日」有名女韓粉到店家，疑似願意花千元購買、卻反遭店家揶揄激怒，事件引爆社會熱議。事後店家發現Google地圖、臉書貼文下方被人留言恐嚇，深夜收攤便趕往派出所報案，鹽埕警分局已朝恐嚇安全罪方向偵辦。

該店家的Google地圖6日被人留言「你ＸＸ想罷免韓國瑜，小心我燒了你這家店」並給予最低一顆星的評價，深夜11點多臉書宣傳「填罷免書、換一份免費煎餅」的文張下方也被人留言「斷你胳臂、腳，小心店舖失火」。店家7日凌晨1點多收攤後，立刻前往鄰近派出所報案。

鹽埕分局表示，6日警方主動關切女韓粉在店內的謾罵事件，但店家表示不願提告，沒想到該事件引爆網路論戰，甚至出現恐嚇言論。分局已協調刑大科技偵查隊，向臉書公司調閱資料、追查ip位址積極偵辦。

不過，挺韓臉書粉絲團「高雄林小姐」PO出網友直擊現場文，一名網友強調女韓粉當時執意花千元購買煎餅，但結帳時疑似被店家揶揄是否簽罷免連署書、可免費而導致暴走失控。高雄林小姐呼籲大家真相釐清前保持理性，不要被片段資訊操控。

(中時 )