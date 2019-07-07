小鸊鷉帶著雛鳥在濕地游來游去。（取自臉書「鰲鼓濕地粉絲團」）

過了仲夏的7月，此時在嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區為賞鳥淡季，但仍可觀賞高頭蝠，及小鸊鷉、高蹺鴴寶寶，且20號園區與雲林縣水林鄉黃金蝙蝠生態館合作舉辦「阿蝠趴趴走」，有生態解說和DIY蝙蝠屋等活動，歡迎暑假大朋友帶小朋友一同遊玩。

多數人認為只能在山洞或廢墟閣樓看到成群蝙蝠，但園區內有許多高頭蝠倒掛在棕櫚樹上，並發出「吱吱吱」享受日光。園方表示，高頭蝠每到4月會飛來並停留交配，7、8月時數量最多，白天時他們會在樹上休息，最適合觀察，夜晚離開出外覓食。

除了蝙蝠還能賞鳥，大多數候鳥紛紛北返，雖無法見到成群的雁鴨科鳥類，但仍有眾多留鳥，從3月開始，四處都有育雛景象，用望遠鏡從觀海樓搜尋，可見高蹺鴴以體溫讓巢中的鳥蛋順利孵出寶寶，下大雨時寶寶喜歡在媽媽翅膀裡躲雨。

幸運的話，還有機會看到小鸊鷉育雛景象，小鸊鷉會帶著雛鳥潛水抓魚，想一睹這波繁殖季的賞鳥時機，可洽詢東石自然生態展示館，若想知道最新鳥況，也留意鰲鼓濕地粉絲團貼文。

此外，7月20號園區媒合黃金蝙蝠生態館舉辦賞蝙蝠活動，只需繳交報名費250元，有專車從嘉義高鐵站帶遊客到黃金蝙蝠生態館，觀賞金黃鼠耳蝠等7種食蟲性蝙蝠，還包括一系列導覽解說、親子DIY等，11號開放線上報名，詳情可至鰲鼓濕地粉絲團網站。

(中時 )