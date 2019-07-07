從「0到6歲國家養」，到「每月進白宮」，由商轉政的郭台銘為爭取你我支持，似乎把商場上「大、虛、空」的習性帶入政治領域，才會誤把總統選舉當成吹牛大賽。選民必須釐清，郭的根本問題，在於凡事唯利是圖，缺乏中心思想，才會一再陷入「今日之我否定昨日之我」窘境，若掌握國家機器，恐將成為一事無成的臭彈總統。

今年4月17日前，無論郭台銘想做什麼、說什麼，身為台灣首富的他，猶如天邊的一顆星，再閃耀，終究距離我們很遙遠。但此刻的他，既已表態參選總統，他所講的每句話，都可能成為左右你我生活的政策；因此，老百姓能允許他誇口講大話嗎？

綜觀郭台銘參加初選以來，雖灑下眾多支票，但主軸就2個，一是「0到6歲國家養」，二是「跟美國簽FTA」。

然而，前者每年至少需耗費1944億預算，對比我國每年約莫1兆9千億的中央政府總預算，占比高達10％；即使有排富，政府將犧牲多少政策與福利才能兌現？雖然郭台銘願意傾家蕩產墊支經費，但以他千億身價來看，在勉強撐過1年後，不就等著換國家傾家蕩產嗎？所以，這張支票恐怕不只是空頭，還將陷國家財政於災難。

至於簽FTA呢？郭台銘說，「我如果當總統，我1個月、2個月要進白宮1次，要跟他們談FTA」。請問郭董講完這句話會不會很想笑？還是蠢到不曉得自己講了傻話？

1995年，李登輝在柯林頓政府同意下訪問康乃爾，種下1996年台海飛彈危機。試問，當李登輝以私人名義到學術單位演講都會換來4枚飛彈，若改以總統名義進入華府白宮，後果會如何？

或許，目前美方已通過《台灣旅行法》，解除我正副總統等官員訪問華盛頓的禁令，但陸方終究是將該法視為破壞一中政策的改變，讓我方總統毫無訪問華府的空間；郭台銘卻罔顧兩岸國際現實，自稱能暢行無阻，徹底錯估中美形勢。所以，所謂每月進白宮的支票不只是空頭，恐更將陷國家安全於災難。

或許郭台銘早已習慣性膨風，就像他在2006年揚言投資百億拍百部國片、在2008年簽署投資高軟意向書宣稱創造3千名軟體工程師、2011年宣稱要在苗栗投資百億太陽能廠計畫等，不是胎死腹中，就是事後扯說從沒允諾過。更別說曾保證要讓鴻海股價爬到200元再退休，結果現在連百元都不到就先落跑選總統。

曾被CNN認證過跳票紀錄的郭台銘，可能早已不在意旁人負面眼光。但，既已踏入政壇，就不該繼續「大、虛、空」，否則，個人顏面事小，國家發展、人民利益事大，台灣不能再繼續蹉跎4年。

(中時電子報)